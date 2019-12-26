В мережі посміялися з президентів США і Росії Дональда Трампа, Володимира Путіна

напередодні Нового 2020 року опублікували карикатуру на ресурсі Cartoon Movement, про це повідомляє Politeka.net.

На картинці зобразили лідерів країн верхи на коні. Він перестрибує табличку з написом "2020". Однак за нею прірва з вогнем, куди і падає тварина з Трампом і Путіним. Примітно, що керує конем саме Путін.

Як справжні мачо вони сидять верхи з оголеним торсом, подібно Беніто Муссоліні. Їх обличчя осявює посмішка, вони ніби не розуміють куди їх несе доля.

Нагадаємо, раніше палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту

За першу статтю - зловживання владою - проголосували 230 конгресменів з необхідних 216. Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

Друга стаття - перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент - набрала 229 голосів при необхідних 216. Проти висловилися 198 конгресменів, один утримався.

Тепер пакет документів направлять до верхньої палати американського парламенту - Сенат. Для того щоб відправити Трампа у відставку, буде потрібно дві третини голосів сенаторів. Варто відзначити, що більшість у Сенаті республіканці мають.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури Дональда Трампа оголосили в Конгресі США.

Новину про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Глава Білого дому заявив, що "за" не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була так єдина, як зараз. Розлючений Трамп дорікнув демократів, що троє з них не підтримали звинувачення.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

Як повідомляла Politeka, Курт Волкер розкрив ставлення Трампа до Зеленському: подробиці.

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