Нова команда влади продовжує вчитися керувати країною прямо на ходу, при цьому їх слова часто розходяться з ділом

Політичні підсумки року в інтерв'ю з Юрієм Романенком підвів український політичний експерт Петро Охотін. Він зазначив, що не хотів би, щоб Україна зупинялася на досягнутому (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Останні 4 місяців після виборів я б назвав навчанням методом тику. Тобто прийшла молода команда, залишилися впливові люди, які намагаються впливати на президента Зеленського, є всередині «Слуги народу» великі протиріччя, регіональні еліти не можуть зрозуміти, до кого йти», - розповів експерт.

Він зазначив, що молода команда в буквальному сенсі слова навчається на житті 30-мільйонної країни.

«Один з поганих підсумків – те, що слова і дії розходяться. Тобто, коли обирали президента Зеленського посил був досить чіткий: відокремити олігархів від країни, зробити позитивний проект і показати зростання», - нагадав Охотин.

Однак, за його словами, нова влада поки не поспішає виконувати ці обіцянки, а уряд Гончарука і зовсім продовжує політику Гройсмана.

Експерт підкреслив, що команді президента потрібна чітка стратегія розвитку країни. Для її створення він запропонував залучити зарубіжних експертів.

Раніше ми писали, що рейтинг нової української влади стабільно падає, а недовіра до політиків тільки зростає.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів політолог Михайло Басараб. Він зазначив, що про стрімке падіння рівня довіри до влади свідчать показники закритій соціології, з якими він ознайомився раніше.

«Загальний висновок - у влади справи кепські. Рейтинг потихеньку і стабільно падає, проте поки не обвалився. але: Рівень довіри падає стрімко. Це однозначна тенденція протягом осені грудня», - написав політолог.

Він підкреслив, що за останній місяць рейтинг недовіри у багатьох представників влади погіршився в два рази. При цьому деякі політики виявилися ще більш нещасливими. Так, у прем'єр-міністра Олексія Гончарука рівень довіри впав у вісім разів.

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