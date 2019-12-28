Затятий прихильник путінського режиму і прихильник ідеї "русского мира" Сергій Кургінян знову відзначився скандальними заявами на адресу України

Так, в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" скандальний письменник і публіцист Сергій Кургінян заявив, що Україна ніколи не отримає окупований Донбас назад.

Крім того, жителі Донбасу самі не бажають повертатися в Україну, адже влада країни нібито не хоче надати їм вибір самим вирішити, куди вони хочуть.

Скандальний батько "русского мира" заявив, що українці ніколи не отримають Донбас, адже нібито жителі "ДНР" і "ЛНР" не можуть довіряти владі України. Не обійшлося і без погроз, Кургінян заявив, що в будь-який момент жителі Донбасу зможуть перервати "божевілля українця".

"Ні Київ, ні Донецьк ніколи не повірять ніяким гарантіям, які може дати Україна. Єдина гарантія, яка існує у Донецька і Луганська — це наявність своїх можливостей у будь-який момент перервати будь-яке нове українське божевілля, миттєво не допустивши його", - заявив Кургінян.

Він також заявив, що нібито навязана формула України ніколи не влаштує жителів Донбасу, адже вони бажають самостійності, тому найближчим часом українцям Донбас не повернути.

"У цьому українській державі, в цій формі української ідентичності немає місця "ДНР і "ЛНР", - додав затятий українофоб.

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