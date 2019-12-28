Затятий прихильник путінського режиму і прихильник ідеї "русского мира" Сергій Кургінян знову відзначився скандальними заявами на адресу України

Так, в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" скандальний письменник і публіцист Сергій Кургінян заявив, що Україна ніколи не отримає окупований Донбас назад.

Крім того, жителі Донбасу самі не бажають повертатися в Україну, адже влада країни нібито не хоче надати їм вибір самим вирішити, куди вони хочуть.

Сергій Кургінян

Скандальний батько "русского мира" заявив, що українці ніколи не отримають Донбас, адже нібито жителі "ДНР" і "ЛНР" не можуть довіряти владі України. Не обійшлося і без погроз, Кургінян заявив, що в будь-який момент жителі Донбасу зможуть перервати "божевілля українця".

Популярні новини зараз

В мережі з'явились фото Каменських з величезним животом: "Не приховує, що..."

Корольова потрясла соковитим принадами перед колишній чоловіком: "Куди дивиться Тарзан?"

Басков повідомив про велику трагедію, сліз не стримати: "Це непоправна втрата"

Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Показати ще

"Ні Київ, ні Донецьк ніколи не повірять ніяким гарантіям, які може дати Україна. Єдина гарантія, яка існує у Донецька і Луганська — це наявність своїх можливостей у будь-який момент перервати будь-яке нове українське божевілля, миттєво не допустивши його", - заявив Кургінян.

Він також заявив, що нібито навязана формула України ніколи не влаштує жителів Донбасу, адже вони бажають самостійності, тому найближчим часом українцям Донбас не повернути.

"У цьому українській державі, в цій формі української ідентичності немає місця "ДНР і "ЛНР", - додав затятий українофоб.

Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.

Як повідомляла Politeka, батько "русского міра" в приступі істерики накинувся на українців.

Також Politeka писала, що батько "російського світу" публічно пригрозив українцям, скандальна заява.