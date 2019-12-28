Північний напрям поступово стає найнебезпечнішим для України в плані можливої атаки Росії

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що Володимир Путін отримує все більше контролю над сусідською Білоруссю.

«Південний напрямок залишається небезпечним, але тепер посилюється північний. Тому що Путін дотиснув Лукашенка», - заявив Романенко.

Він зазначив, що вище військово-політичне керівництво Росії вже не приховує свого інтересу до територій сусідньої країни.

«Начальник генштабу збройних сил РФ на нараді за підсумками 2019 року заявив, що територія Білорусі може використовуватися як територія Росії з точки зору організації наступу», - пояснив український генерал.

Він зазначив, що для України такий розклад вкрай небажаний, адже від Білорусі до Києва всього 100 кілометрів.

«Північний напрям стає для нас все більш небезпечним, особливо з урахуванням того, що від кордону Білорусі до Києва всього 100 кілометрів», - зазначив Романенко.

Він також додав, що небезпека на південному напрямку також зберігається, проте «Кримський міст дещо зняв гостру необхідність організації сполучення Росії з анексованим півостровом і сухопутного коридору в Крим».

Раніше ми писали про те, що з боку Російської Федерації може розпочатися нова небезпека, яка вдарить по Україні.

Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що над Україною нависла небезпека широкомасштабного наступу Російської Федерації.

Він зазначив, що наміри Кремля йти в наступ на півдні України видав сам президент РФ Володимир Путін. Нещодавно президент Росії на прес-конференції назвав Причорномор'я і схід України: "споконвічно російськими територіями".

Після таких заяв, на думку офіцера, Україні необхідно негайно діяти та убезпечити себе: слід організувати територіальну оборону на півдні держави.

Лупаков переконаний, що території України в напрямку Маріуполя опинилися під загрозою нападу російських окупантів.

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