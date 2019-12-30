Україна має намір домогтися повернення додому ще 300 полонених

Як передає Politeka.net, про це заявила представник України в ТКГ Валерія Лутковська.

За її словами, вона має намір піднімати це питання на чергових переговорах у Мінську.

Мова йде, в першу чергу, про повернення полонених з територій ОРДЛО, контрольованих російсько-окупаційними військами.

"У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи - їхні родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних, - ред.) та видає відповідні довідки... Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 чоловік там знаходяться без документів...Тому я так приблизно припускаю, що ще по 300 чоловік ми будемо вести переговори", - підкреслила Лутковська під час спілкування з журналістами в Борисполі.

Глава МЗС України Вадим Пристайко в своєму мікроблозі Twitter додав, що офіційний Київ буде продовжувати обговорення з приводу обміну за формулою "всіх на всіх" на наступних самітах лідерів країн Нормандської четвірки.

Раніше ми повідомляли про те, що 29 грудня був проведений масштабний обмін полоненими між Україною і окупаційними "Л/ДНР". Процес відбувся в сірій зоні на КПВВ "Майорське".

В рамках обміну Україна передала терористам 127 осіб, а додому повернулися 76, серед яких 12 - полонені військовослужбовці ЗСУ.

Також ми розповідали, що Володимир Зеленський не стримався і розкрив головний секрет щодо обміну полоненими. Глава держави заявив, що готовий був віддати колишніх беркутівців навіть на одного полоненого українського розвідника, лише б він повернувся додому.

"Так, це умови всіх на всіх в цьому обміні. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це було складне рішення, рішення політичне. Я вважаю, що наші військові, наші журналісти, вони всі герої", - додав він.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених

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