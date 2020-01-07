У екс-президента поки не коментували цю інформацію

П'ятий президент Петро Порошенко відпочиває на новорічні свята в тому ж районі Сейшел, де і високопоставлений соратник Володимира Путіна

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Максим Бужанський.

За його словами, мова йде про голову російської корпорації "Ростех" Сергія Чемезова. Цей концерн об'єднує підприємства оборонного комплексу країни-агресора.

"У житті Петра Олексійовича завжди мало місце везіння. І ось, знову пощастило. По щасливій випадковості, в тому ж районі Сейшел, де аки вовча зграя Деница невтомно баражує на яхті Катіна Порошенка, борючись за вступ до НАТО і ЄС, відпочиває на новорічні свята голова Ростехспівпраці, Сергій Чемезов", - розповідає Бужанський.

Нардеп також додав, що п'ятий президент Петро Порошенко знову опинився в центрі уваги незважаючи на те, що поїхав відпочити на розкішний курорт.

"Знаючи любов Порошенка до подражаниям, сумніватись немає сенсу, ось він, історичний шанс. Зустріч для обговорення інвестиційного клімату, інфраструктурних проектів, спільне фото. Справ на 5 хвилин, і Петро Олексійович знову в центрі уваги, причому не в розрізі кримінальних справ, що останнім часом трапляється з ним рідко", - з сарказмом підсумував Бужанський у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми повідомляли про те, що Петро Порошенко вирішив шиканути на новорічні свята і відправився з сім'єю відпочивати на Сейшельські острови.

За словами юриста Андрія Портнова, для відпочинку Петро Порошенко орендував люксову яхту Katina, вартість оренди якої у цей сезон з урахуванням палива становить близько 350-380 тисяч доларів на тиждень.

Також відомо, що на Сейшельські острови Петро Порошенко прибув з родиною після пересадки в Катарі.

Як повідомляла Politeka, у клубі, що належить Порошенку, пройшла серія обшуків

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Як стало відомо, український політик має схильність до параноїдальним реакцій.