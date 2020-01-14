В Україні виставили жорсткі вимоги Ірану після краху пасажирського «Боїнгу» біля Тегерану

Про це повідомляє Politeka з посиланням на постанову Верховної Ради №2726.

«Верховна Рада очікує офіційні вибачення ісламської республіки Іран за збиття українського літака і загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Іран визнати свою повну відповідальність. Верховна Рада звертається до органів державної влади України із закликом повною мірою інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи», - йдеться в повідомленні.

Також в українському парламенті закликала світову спільноту підтримати всіх родичів загиблих.

Як повідомлялося раніше, український «Боїнг» був збитий не випадково - це була навмисна атака на цивільний авіалайнер. Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

Він підкреслив, що виправдання іранської сторони, яка заявляє про помилку оператора, який збив цивільний борт, нібито прийнявши його за крилату ракету, не витримують ніякої критики.

"Траєкторія і швидкість крилатої ракети відрізняється від траєкторії і швидкості цивільного літака. І якщо мова йде про крилатої ракети томагавк, то вона пересувається на висоті 50 метрів, відповідно, траєкторія її польоту – це огинання рельєфу місцевості, в той час, як український літак летів на висоті 2400 метрів і його швидкість 140 м/с, тобто досить повільно він пересувався", - зазначив він.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко опинилися в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту, трагедія потрапила на відео.