Закон діє з 16 січня 2020 року

В Україні набув чинності закон про великі штрафи, порушникам доведеться викласти до 85 000 гривень

Він був опублікований в офіційному виданні Ради "Голос України" від 15 січня і набуває чинності сьогодні, 16 січня.

Під санкції закону потрапляють народні депутати, які практикують неперсональне голосування в Раді.

Покарання вводиться за голосування депутатом парламенту будь-яким способом замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів (51-85 000 гривень).

Апарату Ради тепер необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріїв.

Повідомляти про факт неперсонального голосування уповноважений голова Ради (або ведучий засідання його заступник). Потім він повинен буде доручити Лічильній комісії вилучити карту нардепа-порушника і провести голосування повторно.

Далі головуючий повинен доручити апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографическим бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він повинен направити в Державне бюро розслідувань.

Раніше ми писали про те, що українські депутати ніяк не хочуть відмовитися від кнопкодавства, і вигадують для цього досить оригінальні способи.

У Раді активісти зняли, що для голосування за свого колегу, народні обранці винайшли спеціальну конструкцію на висувному столику.

Конструкція впирається в потрібну кнопку на персональному пульті, а в момент голосування нардеп спонукає столик вперед, тим самим натискаючи кнопку за свого колегу.

Зазначимо, що такий спосіб кнопкодавства дозволять уникнути звинувачень, адже формально нардеп не рукою натискає кнопку на пульті свого колеги.

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