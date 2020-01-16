Президент України Володимир Зеленський після скандалу з прослуховуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука зустрівся з заступниками голови фракції політичної партії «Слуг народу»

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на сайті президента. На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані із завершальним етапом реформи децентралізації.

В повідомленні прес-служби президента наголошується, що розвиток місцевого самоврядування має поєднуватися з ефективними конституційними механізмами. Зеленський і верхівка "Слуги нанарода" прийшли до загальної думки, що внесення змін до Конституції буде надалі обговорюватися, включаючи консультації представників усіх сторін.

Голова держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) та направити його на доопрацювання.

До речі, в очі кидається, що Зеленський постав в оточенні однопартійців у неголеному вигляді. Гаранту було через що переживати останнім часом.

Як відомо, у середу, 15 січня, в мережу злили аудіозапис прослушки з кабінету Гончарука. Прем'єр вів нараду з приводу курсу гривні і економіки країни в цілому. Гончарук висловив думку, що Зеленський "слабкий" в питаннях економіки, також топ-чиновник зізнався також і в своїй безпорадності.

"Ухандохали економіку. При "хозяйствєнніках" було 4,6. І нічого нікому не доведеш. І ось це все створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, ми не розуміємо, у нас немає планів. А у нас реально немає планів", - говорить на записі Гончарук.

Після касетного скандалу прем'єр прокоментував, що проти президента і його команди "ведеться сильна робота". Однак, його "не залякають" і він продовжить боротися із корупцією".

За словами Гончарука, курс гривні зміцнився, а накопичення міжнародних резервів збільшилися до 7-річного максимуму, склавши $25 млрд.