Новоспечений голова уряду РФ Михайло Мішустін наразився на жорстку критику в мережі

Як передає Politeka.net, користувачі порівнюють Мішустіна з його попередником Дмитром Медведєвим. Частина россяин сміються з того, що президент Володимир Путін спеціально підбирає на цю посаду "карликів" з ведмежими прізвищами. Інші ж не на жарт переймаються, адже країна опинилася в руках досвідченого податківця, у якого до того ж троє синів, яких потрібно забезпечити благами.

"Пастух Мішустін заходився стригти овець. Ви думали потепління? А ні... Розмах палицею"

"Важливий фактор: Мішустін захоплюється хокеєм. Ще важливий фактор: Мішустін зростом не вище Путіна. У сучасній Росії цих двох обставин цілком достатньо для того, щоб очолити уряд"

"Схоже упир Медведєв був м'яким і пухнастим порівняно з цим доярем"

"Поміняв, блін, Медведєва на Мішустіна. За одним лише прізвищами можна зрозуміти, що на що поміняно."

"Ще він вміє вибивати гроші з полуздохлої економіки. Корову треба менше годувати і більше доїти"

"Нагадує ситуацію: дівчина йде на подвійне побачення і бере подругу страшніше. Так волосся поменше у мішустіна. На його тлі Путін взагалі в одних плюсах"



"Ще він не фотогенічний. На його тлі Путін - не такий вже і старий.))"

Раніше ми повідомляли, 15 січня 2020 уряд Медведєва пішов у відставку. До вечора того ж дня Путін надав свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Ним став керівник Федеральної податкової служби Мішустін. 16 січня Держдума проголосувала ЗА затвердження Мішустіна на пост голови уряду.

Про Мишустіна відомо, що він почав кар'єру податківця в 1998 році, коли його призначили заступником голови державної податкової служби. Через десять років, в 2008, Мішустін вирішив залишити держслужбу (а за цей час він також встиг побути начальником Роснерухомості) і зайнятися бізнесом. Мишустін став президентом групи компаній UFG (ОФГ Інвест).

У 2010 році Путін, який на той час очолював уряд, призначив Мішустіна керівником Федеральної податкової служби.

Нагадаємо, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".

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