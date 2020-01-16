Новоспечений голова уряду РФ Михайло Мішустін наразився на жорстку критику в мережі
Як передає Politeka.net, користувачі порівнюють Мішустіна з його попередником Дмитром Медведєвим. Частина россяин сміються з того, що президент Володимир Путін спеціально підбирає на цю посаду "карликів" з ведмежими прізвищами. Інші ж не на жарт переймаються, адже країна опинилася в руках досвідченого податківця, у якого до того ж троє синів, яких потрібно забезпечити благами.
"Пастух Мішустін заходився стригти овець. Ви думали потепління? А ні... Розмах палицею"
"Важливий фактор: Мішустін захоплюється хокеєм. Ще важливий фактор: Мішустін зростом не вище Путіна. У сучасній Росії цих двох обставин цілком достатньо для того, щоб очолити уряд"
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"Схоже упир Медведєв був м'яким і пухнастим порівняно з цим доярем"
"Поміняв, блін, Медведєва на Мішустіна. За одним лише прізвищами можна зрозуміти, що на що поміняно."
"Ще він вміє вибивати гроші з полуздохлої економіки. Корову треба менше годувати і більше доїти"
"Нагадує ситуацію: дівчина йде на подвійне побачення і бере подругу страшніше. Так волосся поменше у мішустіна. На його тлі Путін взагалі в одних плюсах"
"Ще він не фотогенічний. На його тлі Путін - не такий вже і старий.))"
Раніше ми повідомляли, 15 січня 2020 уряд Медведєва пішов у відставку. До вечора того ж дня Путін надав свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Ним став керівник Федеральної податкової служби Мішустін. 16 січня Держдума проголосувала ЗА затвердження Мішустіна на пост голови уряду.
Про Мишустіна відомо, що він почав кар'єру податківця в 1998 році, коли його призначили заступником голови державної податкової служби. Через десять років, в 2008, Мішустін вирішив залишити держслужбу (а за цей час він також встиг побути начальником Роснерухомості) і зайнятися бізнесом. Мишустін став президентом групи компаній UFG (ОФГ Інвест).
У 2010 році Путін, який на той час очолював уряд, призначив Мішустіна керівником Федеральної податкової служби.
Нагадаємо, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".
Як повідомляла Politeka, відставка уряду РФ: хто стане наступником Путіна на посту президента.