В мережу злили листування Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової (СН) з Олексієм Гончаруком, якого з ганьбою проводжали з Верховної ради
Фото листування опублікувало онлайн-видання Цензор.НЕТ.
17 січня під час засідання у Верховній Раді голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом, підписаним Гончарук Олексій.
Третьякова підтримала словами Гончарука, а також зазначила, що "вони за нього".
"Спасибі, Галечко)) Звичайно не буду. Важлива позиція фракції", - пише Гончарук, на що Третьякова відповіла: "Ми за тебе!".
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"В тобі я не сумніваюся)) Питання хто МИ))", - відповів на це Олексій Гончарук.
"70-80%. Працюємо далі. Життя покаже", - уклала Третьякова.
"Спасибі, Галечко", - відповідає Гончарук
Зазначимо, що після свого звернення до депутатів, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під крики «Ганьба» і оплески покинув Верховну Раду.
Нагадаємо, що Олексій Гончарук вирішив залишити посаду прем'єр-міністра України і заявив про свою відставку з посади. За його словами, він вирішив написати заяву, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента".
"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент", – заявив Олексій Гончарук на сторінці в Facebook.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили, що отримали від Олексія Гончарука заяву про відхід у відставку.
"Президент України отримав подав прем'єр-міністр Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.
Як повідомляла Politeka, змучений Зеленський заговорив після скандалу з прослуховуванням: важлива заява.
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