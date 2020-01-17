В мережу злили листування Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової (СН) з Олексієм Гончаруком, якого з ганьбою проводжали з Верховної ради

Фото листування опублікувало онлайн-видання Цензор.НЕТ.

17 січня під час засідання у Верховній Раді голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) листувалася з абонентом, підписаним Гончарук Олексій.

Третьякова підтримала словами Гончарука, а також зазначила, що "вони за нього".

"Спасибі, Галечко)) Звичайно не буду. Важлива позиція фракції", - пише Гончарук, на що Третьякова відповіла: "Ми за тебе!".

"В тобі я не сумніваюся)) Питання хто МИ))", - відповів на це Олексій Гончарук.

"70-80%. Працюємо далі. Життя покаже", - уклала Третьякова.

"Спасибі, Галечко", - відповідає Гончарук

Зазначимо, що після свого звернення до депутатів, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під крики «Ганьба» і оплески покинув Верховну Раду.

Нагадаємо, що Олексій Гончарук вирішив залишити посаду прем'єр-міністра України і заявив про свою відставку з посади. За його словами, він вирішив написати заяву, щоб "прибрати будь-які сумніви про повагу до президента".

"Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб виключити будь-які сумніви нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент", – заявив Олексій Гончарук на сторінці в Facebook.

В Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили, що отримали від Олексія Гончарука заяву про відхід у відставку.

"Президент України отримав подав прем'єр-міністр Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.

Як повідомляла Politeka, змучений Зеленський заговорив після скандалу з прослуховуванням: важлива заява.

Також Politeka писала про скандалі з "плівками Гончарука": у "Слуги народу" розкрили правду про подальшу долю прем'єра.