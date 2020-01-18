Український політик, колишній народний депутат Михайло Добкін вляпався у новий скандал. На цей раз він поспішив висловитися з приводу відставки прем'єра Олексія Гончарука, а як відомо "поспішиш - людей насмішиш"

Як передає Politeka.net, українці висміяли в мережі твіт Добкіна. Останній порівняв Гончарука з молюском, вказуючи на його безпорадність у боротьбі з корупцією. У той же час користувачі вказали Добкіну, що у нього самого "рильце в пушку".

"Не зумівши перемогти корупцію в ДАБІ, недопремьер Гончарук заявив, що готовий ДАБІ ліквідувати! Тупе створіння, ти так і з лікарями поступиш? Не зумівши подолати корупцію в медицині ти ліквідовуєш МОЗ? Молюски виглядають розумніше, ніж цей уряд дебілів і недорозвинених", - написав у твіті Добкін.

Коментуючі вишикувалися в чергу, щоб поділитися своїми міркуваннями з приводу слів Михайла Марковича. Ми зібрали найцензурніші.

"Добкін взагалі нагадує мені амебу".

"Читайте між рядків-він готовий очолити корупцію..."

"Всі такі вумні, особливо мишанявсеху*ня. При тобі Протаси створили гіперкорупційний ДАБІ, так розкажи нам, як побороти це!!?"

"Міша, а давай тебе в президенти, а братюню прем'єром? Всіх і все переможеш..."

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук нещодавно засвітився у гучному скандалі з оприлюдненням запису прослуховування в його кабінеті. Топ-менеджер обговорював економіку країни, при цьому визнав, що президент Володимир Зеленський "слабкий" в цих питаннях, а також й він сам не сильно розбирається. Після того, як запис став надбанням громадськості, заговорили про швидку відставку Гончарука.

Зокрема, він сам повідомив у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, що прийшов на посаду виконувати програму президента, який для нього – зразок відкритості та порядності.

"Однак, щоб прибрати будь-які сумніви щодо нашої поваги і довіри до Президента, я написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення в Парламент", - йдеться в повідомленні Гончарука.

Заява до ВР так і не надійшла, а з'явилася інформація, що Зеленський "пробачив" Гончарука.

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

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