Росія абсолютно не приховує того факту, що не має наміру йти на мир з Україною, декларуючи такі заяви в Міністерстві закордонних справ

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву зробив український журналіст Роман Цимбалюк в особистому блозі на YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Такі висновки журналіст зробив, проаналізувавши відповіді МЗС РФ за підсумками річної прес-конференції його голови Сергія Лаврова.

Цимбалюк побачив в одній із фраз зовнішньополітичного відомства РФ, що агресор не має наміру закінчувати війну на чужій території. Зокрема там заявили, що "ключі від усіх дверей, що ведуть до врегулювання ситуації на Донбасі, нібито знаходяться в Києві.