Росія абсолютно не приховує того факту, що не має наміру йти на мир з Україною, декларуючи такі заяви в Міністерстві закордонних справ

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву зробив український журналіст Роман Цимбалюк в особистому блозі на YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки). 

Такі висновки журналіст зробив, проаналізувавши відповіді МЗС РФ за підсумками річної прес-конференції його голови Сергія Лаврова.

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Цимбалюк побачив в одній із фраз зовнішньополітичного відомства РФ, що агресор не має наміру закінчувати війну на чужій території. Зокрема там заявили, що "ключі від усіх дверей, що ведуть до врегулювання ситуації на Донбасі, нібито знаходяться в Києві.

"Там російська техніка військова, люди в російській формі, там російський рубль, там все по суті російське, російські прапори. А ключі від миру в Києві. Брєд. Але це говорить тільки про одне - що ніякого миру вони не хочуть", - зазначив Цимбалюк.
 
До всього іншого, Цимбалюка шалено збентежила ще одна заява, яку було зроблено в МЗС РФ. Там заявили, що встановлення міцного миру в Україні нібито відповідає російським інтересам. Крім того, це нібито може позначитися з позитивної точки зору на відносинах між двома країнами - Україною і Росією.

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Цимбалюк досить жорстко відповів окупантам нв ось такі заяви, викривши представників МЗС РФ у брехні:

"І тут хочеться задати питання. Хлопці, а ви не спалились? Який мир і які двосторонні стосунки, якщо ви говорите, що у нас "громадянська війна", "там вас немає"? То чому тоді це повинно впливати на двосторонні відносини? А все чому – бо дехто триндитт, лукавить, бреше". 

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