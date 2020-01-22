Скандальний нардеп Ілля Ківа напав на ветерана АТО в одному з ресторанів Києва

Як повідомляє Знай.юа, конфлікт між депутатом від «Опозиційної платформи - За життя» та учасником бойових дій на Донбасі розгорівся в середу, 22 січня, близько 12:00 в київському ресторані «MOCCO». Те, що сталося потрапило на камеру відеоспостереження.

Судячи з кадрів, Ківа почав провокувати одного з відвідувачів ресторану, а потім підійшов до нього і спробував вдарити головою, проте отримав від чоловіка удар по обличчю.

Як стало відомо, відвідувачем виявився ветеран АТО Михайло Майнман. Після конфлікту з нардепом на нього накинулися охоронці Ківи, в той час як сам депутат спокійно продовжив обідати.

При цьому в мережі з'явилася цікава інформація про зустріч, яку проводив Ківа у ресторані до початку конфлікту.

«Сьогодні близько 12 годин, в ресторані MOCCO, нардеп Ківа зустрічався з представниками кримінального світу Дніпра, зокрема, з місцевим авторитетом Бельмондо», - цитує видання Телеграм-канал НОВИНА 🇺🇦.

Повне відео дивіться у Телеграм-каналі Politeka.net .

Відзначимо, що раніше ми писали про те, що нардеп Ілля Ківа у властивій йому манері прокоментував ситуацію в Кабміні України.

Депутат від «Опозиційної платформи – За життя» неодноразово потрапляв у скандали з-за свого неналежної поведінки в стінах Верховної Ради або занадто різких заяв. На цей раз Ківа відзначився жорсткою образою на адресу українського уряду.

На тлі скандалу зі злитими в мережу записами розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з топ-чиновниками і представниками Нацбанку, нардеп опублікував у своєму Фейсбук відео, в якому у властивій йому манері прокоментував ситуацію.

«Йду, хлопці, на засідання комітету і ось я подумав: раніше у нас ведмеді в цирках на самокатах каталися. А сьогодні у нас пед*расти на самокатах по Кабміну розтинають. Досягнення!», -розсміявся Ківа.

Нагадаємо, "рукоблуд" Ківа відзначився новою витівкою в Раді: "голою дупою на обличчя".

Як повідомляла Politeka, нардеп Ківа уник покарання, гримить скандал: "Лежав у психлікарні...".

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