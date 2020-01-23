Чиновник зізнався, що хотів зробити це раніше

В Україну найближчим часом прибуде з візитом «права рука» президента США Дональда Трампа Майкл Помпео

Як повідомляє Politeka, про це сам глава Держдепартаменту розповів в інтерв'ю Bloomberg.

«Так, я збираюся туди потрапити. Я планував це ще раніше. У мене вже була запланована поїздка, але тоді у нас виникли проблеми на Близькому Сході, якими я повинен займатися. Хоча ці проблеми ще не вирішені, і попереду ще багато роботи, я планую незабаром поїхати в Україну», - зазначив він.

Крім того, стверджує Помпео, Сполучені Штати надавали допомогу нашій країні, необхідну для захисту від Росії. Зараз же Білий дім стоїть на позиціях чинного президента, і буде робити це і далі.

Як повідомлялося раніше, стали відомі деталі переговорів Володимира Зеленського та голови Держдепу США Майкла Помпео.

Повідомляється, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з правою рукою лідера США Дональда Трампа.

За інформацією пресслужби, співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході і недавню атаку ісламістів на американське дипведомство в столиці Іраку.

"Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні і глобальної безпеки. Президент України висловив стурбованість можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили Сполучених Штатів і коаліції передчасно покинуть країну", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, український лідер Володимир Зеленський подякував Майка Помпео за підтримку Вашингтона у відновленні світу на Донбасі і повернення окупованої російськими військами Криму.

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