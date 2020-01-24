Президент України Володимир Зеленський, який приїхав в Ізраїль з робочим візитом, зустрівся там з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і розповів про трагедію в родині

Зеленський зазначив, що українці найбільше пам'ятають трагедію Голокосту. Президент згадав про кримчанки, яка ховала єврейських дітей і видавала їх за кримських татар, а також про священика, що оформляв документи про хрещення і за це був засланий у концтабір. Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Офісу президента. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Президент України згадав і про багатодітній сім'ї, де троє братів були розстріляні фашистськими окупантами, а четвертий зміг повернутися додому після війни.

«Через два роки після війни у нього народився син, потім народився онук. Цей онук став президентом, який зараз стоїть перед вами», — сказав Зеленський, звертаючись до глави уряду Ізраїлю.

Зеленський ще й зустрівся з президентом Ізраїлю Реувеном Ривлином. Під час зустрічі він розповів про розвиток національного меморіального заповідника "Бабин Яр". «Він повинен включати Український музей Голокосту і Меморіальний музей пам'яті жертв Бабиного Яру», - уклав Президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський в Ізраїлі допустив серйозну помилку і зіграв на руку Путіну.

Андрій Новак розкрив свою позицію щодо поїздки Володимира Зеленського в Ізраїль.

«Оскільки Україна зараз страждає від російської агресії, зараз має бути ігнорування всіх подій, на яких присутній глава держави-агресора. Я вважаю, що такою має бути позиція, тому що якщо президент України приїжджає на ті ж форуми, де є президент країни-агресора, це означає, що все нормально. Живемо як живемо, нічого не відбувається, не гинуть наші люди і т. д. Зі своєї точки зору, я вважаю, що це є неправильним», – каже Новак.

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