РФ не пощадить тих, хто не захотів піддаватися впливу "старшого брата"

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський пригрозив Білорусі, зазначивши, що Олександр Лукашенко ніколи не зможе втекти від об'єднання з Російською Федерацією

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву він зробив в особистому Telegram-каналі.

Терорист заявив, що раніше всі сприймали Білорусь, як придаток Російської Федерації, потім почалася боротьба Лукашенко за вплив: "злякався втрати контролю і нажитого непосильною працею, і саботував створення Союзної держави". Але щоб він не робив, а долі Союзної держави Білорусі не уникнути.

За словами ватажка терористів "ДНР" раніше світ спостерігав за людиною, яка мала сміливість зіграти з Російською Федерацією за допомогою радикалів. Але тепер він ховається десь в Ростові. Швидше за все, терорист каже про біглого екс-президента України Віктора Януковича.

Ходаковський висловив упевненість в тому, що в майбутньому Росію може охопити хвиля русофобії, але в цьому випадку РФ не щадить тих, хто не захотів піддаватися впливу "старшого брата". Тому вони виступлять проти антиросійської політики і Білорусі не сподобається, що з ними зробить Росія.

При цьому, терорист несподівано пожартував, зазначивши, що сама Росія в цьому випадку буде стверджувати, що "абсолютно ні при чому", як вона це робить після окупації Донбасу і анексії Кримського півострова.

Крім того, Білорусь не зможе нічого зробити, якщо РФ почне діяти, адже вони бояться повторення сценарію Донбасу на своїй території.

"Але навряд чи проросійські сили в Білорусі, якщо вони там є, після історії з Донбасом ризикнуть підняти голову, хоча, може, я і помиляюся", – написав ватажок терористів, пригрозивши Білорусі.

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