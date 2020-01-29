Володимир Зеленський даремно повірив у те, що Володимир Путін може дійсно вивести окупаційні війська з Донбасу

Про це в інтерв'ю журналістам розповів експерт і військовий оглядач Михайло Жирохов, передає Апостроф.

Він зазначив, що в Мінських угодах немає пункту, в якому б говорилося про відвід військ.

Жирохов нагадав, що це виключно ініціатива Володимира Путіна, яку він озвучив в 2016 році, і на яку формально погодився Петро Порошенко. Тоді ЗСУ демонстративно відвели з Петровського, але через пару днів війська повернулися на свої позиції.

"Новому українському президентові Путін "надув у вуха", що це буде дуже хороша миротворча ініціатива, і Зеленський на це купився", - пояснив військовий оглядач.

За словами Жирохова, російсько-окупаційні війська зайняли позиції, які сили ООС залишили ще в листопаді.

Є політичні рішення щодо встановлення миру, домовленості, про які говорить глава держави Володимир Зеленський - і виходячи з цього формулює свої заяви прес-центр штабу ООС.

Але ігнорувати факт, який був зафіксований спостерігачами ОБСЄ - неможливо. Михайло Жирохов стверджує, що великий плюс в тому, що ми вперше офіційно визнали захоплення наших позицій.

"Я не вірю, щоб бойовики займалися обстрілом своїх сил з колишніх українських позицій в зоні розведення №3 - Петровське та Вікторівка, тому що у них немає потреби для формування іміджу. Входячи в зону розведення заради таких провокацій, бойовики піддавали б себе великій небезпеці нарватися на міни або потрапити під мінометний обстріл", - пояснив експерт логіку.

Підсумовуючи, Михайло Жирохов додав, що Україна після Нового року втратила 11 бійців і отримала "холодний душ".

"Зараз міністр оборони отримав картину реальних справ на фронті, у суспільстві панують загальні негативні настрої, а українські війська понесли величезні для позиційної війни втрати - загинули 11 військовослужбовців за 20 з гаком днів. Від всього цього приходить розуміння, що позиції треба міняти, а миротворчі ініціативи нашого президента не відповідають інтересам України. Ми отримали холодний душ, який старі-нові обличчя в Генштабі приводить до тями. Згадують, що відведення немає в Мінських угодах, він не має гуманітарної значення - обстріл житлових районів тривають. Тому починають розуміти, що відвід не має ніякого сенсу", - резюмував оглядач у спілкуванні з журналістами.

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