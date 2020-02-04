Володимир Жириновський, депутат Держдуми і лідер партії ЛДПР, заявив, що не знає українського нардепа Іллю Ківу

Прес-секретар Жириновського назвав інформацію про листування фейком. За заявою, у лідера ЛДПР взагалі немає мобільного телефону, що означає, що Жириновський не міг вести листування. Також додано, що депутат Держдуми «взагалі не знає, хто такий Ілля Ківа». Про це повідомляє Politeka з посиланням на РосСМИ.

Після цього Ілля Ківа дав коментар, в якому пояснив, хто насправді "Володимир Жириновський":

"Я листувався зі своїм другом Володею якого називаю Жириком, за текстом і суті можу відповісти за кожне написане слово, тому що це правда, а решта запалена фантазія журналістів. До речі я у нього підписаний як Халк", передає "Страна".

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 4 лютого, народного депутата від "ОПЗЖ" Іллю Ківу зняли за листуванням з депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським.

Судячи за повідомленнями Ківи, Жириновський 3 лютого поцікавився у Ківи, дзвонив той. На наступний день українець відповів, а заодно запитав у російського депутата, як його самопочуття і попросив передзвонити.

Ківа ще почав набирати повідомлення, в якому матірною формі поскаржився на уряд України, назвавши невтішним словом главу Кабміну Гончарука. Правда невідомо, відправив повідомлення український депутат або в останній момент передумав.

"В Раду прийшов го*ік-прем'єр зі своїм пид**кім урядом, країну з*ка прос*али. І з цими пид**ами шансів відновити економіку, взаємовідносини...", - закінчення меседжу, на жаль, не потрапила на камеру.

Пізніше нардепа зупинили в коридорі і запитали, чи правда, що він спілкувався з Жириновським. Спочатку Ківа віджартовувався, що "це був Дід Мороз", потім все ж визнав, що знайомий по мережі (не особисто) з Жириновським з 2015 року, і не бачить нічого засуджувального в тому, щоб листуватися з російським парламентарієм.

Повідомлялося, що Ілля Ківа накинувся на українців, вихваляють Шухевича і Бандеру, охрестивши їх «тупим стадом».

Скандальний нардеп від фракції «Опозиційна платформа - За життя» розмістив на своїй сторінці в Фейсбук емоційний пост, присвячений українцям. У ньому Ківа різко розкритикував українців, які підтримують Шухевича і Бандеру, але при цьому ще й вшановують пам'ять жертв Голокосту. Депутат впевнений, що це взаємовиключні позиції.

Нагадаємо, один Ківи накинувся на жінок в ресторані, з'явилося відео атаки

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