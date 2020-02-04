Віце-спікер ПАРЄ Петро Толстой з Росії озвучив неприємні висловлювання проти України

Скандальний заступник нелегітимною Держдуми Росії Петро Толстой, якого обрали віце-спікером ПАРЄ, брудно вилаявся на адресу України.

Як повідомляє Politeka.net, добірку його скандальних висловів зробив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Петро Толстой заявив, що не можна говорити ні про яке повернення територій України, Абхазії і Південної Осетії.

Цимбалюк, в свою чергу зазначив, що така риторика одіозного росіянина – це зразок того, на що приречені будь-які спроби домовитися з Росією.



До всього іншого, Толстой показав своє ставлення до українських колег у ПАРЄ, вибухнувши досить образливими висловлюваннями. Він дав зрозуміти, що росіяни на відміну від українців обрана раса. А українці знаходяться в самому низу.

"Чесно кажучи, чули багато коментарів, що тепер нова українська делегація, яка зовсім інакше буде будувати свою роботу. Це люди Зеленського, такі прям з низів", – сказав єхидно віце-спікер ПАРЄ, зазначивши, що такі очікування не збулися.

Толстой також перейшов на особисті образи, коли розмірковував про боротьбу української делегації з пропагандою РФ.

"Ми представляємо все-таки велику країну. Ми намагаємося бути вище цього. Якщо ми почнемо на рівні з'ясовувати стосунки, то опустимося до такого стану діалогу з моськами, які гавкають. Нехай гавкають. Караван іде все одно", – єхидно заявив росіянин.

Цимбалюк зазначив, що такими фразами російська сторона знову показує, що не вміє вести дипломатичний діалог, продовжуючи "гавкати на імпперському".

Користувачі мережі прокоментували відео Цимбалюка. Примітно, що не лише українці погодилися з думкою журналіста і рознесли заяви Толстого, були серед них і росіяни.

"Називає великою країну,яка краде унітази. Смішно", "Хто дав право цьому козлінє толстому говорити від імені великої держави? Велика держава знаходиться на 137 місці з прав людини, 57 по ввп, перше місце в світі по пияцтву ,і, можливо, перше місце в світі за дебілізацією населення", "Сталін сказав, що від фашизму Європу звільнили об'єднані сили, а не одна рашка. Нехай читають Сталіна, дурачьє".

Нагадаємо, що Цимбалюк розкрив жорстокий план Путіна по Україні: "Росія йде на...".

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