Екс-нардеп Ірина Луценко поділилася свіжими фото з відпочинку

Знімки, зроблені після того, як Луценко відмовилася від депутатства у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, з'явилися на її сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net. Вона опублікувала їх на честь свого 54-річчя.

Луценко подякувала всім за привітання, зазначивши, що насолоджується життям, подорожує, відпочиває і проводить час з сім'єю.

«Відчуваю себе на 25: живу у вільній країні, люблю прекрасного чоловіка, співаю і насолоджуюся сім'єю, подорожуємо по світу», - написала Луценко.

Екс-нардеп додала, що за все це потрібно сказати спасибі Порошенку. Саме він, за її словами, забезпечив ці можливості.

Політик додала до посту серію свіжих фото, на яких вона разом з чоловіком, колишнім генпрокурором Юрієм Луценком і синами відпочиває в різних місцях. На фото видно празькі вулиці, морські пейзажі, фото з публічних заходів. Судячи з усього, сім'я Луценків тепер багато подорожує.

Додамо, що незважаючи на пластичні операції, які, за даними ЗМІ, перенесла Ірина Луценко, а також серйозні зміни у фігурі, вона не виглядає молодше свого віку.

До речі, Юрій Луценко привітав свою дружину зі святом, опублікувавши відео, на якому Ірина Луценко танцює з ростовою лялькою в костюмі панди. Найімовірніше, відео зняте в Китаї. Користувачі мережі зазначили, що на відео жінка, яка через хворобу не змогла виконувати обов'язки нардепа, не дуже схожа на хвору.

Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя. Gepostet von Юрій Луценко am Freitag, 7. Februar 2020

Нагадаємо, що Ірина Луценко пройшла у Верховну Раду за списками партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Однак у листопаді 2019 року вона склала мандат. Свій вчинок політик пояснила серйозними проблемами з серцем. Її місце у Верховній Раді зайняв колишній глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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