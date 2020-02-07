Екс-нардеп Ірина Луценко поділилася свіжими фото з відпочинку
Знімки, зроблені після того, як Луценко відмовилася від депутатства у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, з'явилися на її сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net. Вона опублікувала їх на честь свого 54-річчя.
Луценко подякувала всім за привітання, зазначивши, що насолоджується життям, подорожує, відпочиває і проводить час з сім'єю.
«Відчуваю себе на 25: живу у вільній країні, люблю прекрасного чоловіка, співаю і насолоджуюся сім'єю, подорожуємо по світу», - написала Луценко.
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Екс-нардеп додала, що за все це потрібно сказати спасибі Порошенку. Саме він, за її словами, забезпечив ці можливості.
Політик додала до посту серію свіжих фото, на яких вона разом з чоловіком, колишнім генпрокурором Юрієм Луценком і синами відпочиває в різних місцях. На фото видно празькі вулиці, морські пейзажі, фото з публічних заходів. Судячи з усього, сім'я Луценків тепер багато подорожує.
Додамо, що незважаючи на пластичні операції, які, за даними ЗМІ, перенесла Ірина Луценко, а також серйозні зміни у фігурі, вона не виглядає молодше свого віку.
До речі, Юрій Луценко привітав свою дружину зі святом, опублікувавши відео, на якому Ірина Луценко танцює з ростовою лялькою в костюмі панди. Найімовірніше, відео зняте в Китаї. Користувачі мережі зазначили, що на відео жінка, яка через хворобу не змогла виконувати обов'язки нардепа, не дуже схожа на хвору.
Нагадаємо, що Ірина Луценко пройшла у Верховну Раду за списками партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Однак у листопаді 2019 року вона склала мандат. Свій вчинок політик пояснила серйозними проблемами з серцем. Її місце у Верховній Раді зайняв колишній глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
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