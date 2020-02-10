Росія і Україна можуть відновити дипломатичні зв'язки за умови, якщо обміняються послами

Нахабною заявою відзначився топ-соратник Володимира Путіна, глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає РГ.

За його словами, між Україною і Росією нібито досі "існує сильний зв'язок".

"Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, правда, начебто хтось там згадував про вірогідність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти. Наші країни навіть в нинішніх умовах сильно взаємопов'язані в економіці, у сфері транспорту, в гуманітарних справах, у сімейних зв'язках", – цинічно заявив Лавров, забувши про окупацію Криму та війні на Донбасі.

Топ-соратник Володимира Путіна також зазначив, що "нерозумно постійно зводити якісь бар'єри".

"То для авіасполучення, потім для залізничного транспорту так і просто для спілкування. Хтось з'їздив до Криму, і все – людину викреслять зі списку тих, з ким українці можуть не те що потискати руки, а взагалі навіть зустрічатися. Це дикість, націонал-радикалізм ультрарозлива", – нахабно підсумував Лавров в спілкуванні з російськими журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Володимира Жириновського охопила паніка через українського фільму.

"Що нам робити, якщо вона нині така ця Україна?" – задалася Ольга Скабєєва питанням і показала жартівливий трейлер, в якому нібито знімаються зірки Голлівуду на підтримку бійців ЗСУ.

По закінченню трейлера її істерику підтримав скандальний Володимир Жириновський. Після побаченого його охопила паніка і він перейшов до прямих закликів знищити Україну.

"Скомандувати – дранг нах Остен (ньому. Drang nach Osten, "Натиск на Схід" – кліше, що з'явилося в XIX столітті в націоналістичних дискусіях)! Всіх знищити! Напалмом всіх спалити, бл*дь, щоб ні Києва, ні Львова – нічого не було!" – вибухнув Жириновський погрозами в ефірі федерального телеканалу.

Нагадаємо, Лавров проговорився про угоду з Зеленським по Донбасу: «Відповідає нашим інтересам».

Як повідомляла Politeka, Лавров пішов у рознос і вибухнув погрозами з-за удару по Путіну.

Також Politeka писала, що Лавров пустився у всі тяжкі на закритій вечірці: "все на обличчі написано".