Президент РФ Володимир Путін готовий на все, лише б Донбас дістався Україні на його умовах

Про це заявив радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, український дипломат Андрій Веселовський у виданні IPG.

Він прогнозує, що Володимир Путін у будь-якому випадку буде нав'язувати Україні саме придністровський сценарій, адже РФ все складніше терпіти санкції за Донбас, які постійно вводять в Європі і США. До всього іншого, їх почав турбувати імідж, який вони втрачають на міжнародній арені, а також бюджетне утримання окупованих територій.

Веселовський застеріг, що Україна може забути про європейське майбутнє і вступ до НАТО, якщо погодиться на придністровський сценарій, намагаючись реінтегрувати Донбас.



"Отже, навіть якщо припустити, що вогонь на лінії розмежування припиниться, громадяни зможуть вільно переміщатися і встановиться режим обміну товарами і послугами, рух України по обраному нею шляху зупиниться. Для українців – це їх національний вибір, а в самопроголошених "Л/ДНР", як і в Придністров'ї, відкидають таке майбутнє", – зазначив експерт.



До всього іншого, експерт додав, що сподіватися на те, що збройні формування ОРДЛО перестануть стріляти і самі підуть, не можна. Так само, як і визнавати самопроголошених маріонеток чужої держави владою.

Він також додав, що Донбас знову стане невід'ємною частиною України, коли на кордон з РФ повернуться українські прикордонники, а на демілітаризованій землі запрацюють міжнародні сили, довго і терпляче відновлюють її.

"Довго чекати? Так, напевно, не один рік, і не в мріях, а в працях. Зате вийде сильну демократичну європейську державу, а не валіза без ручки", – резюмував експерт.

Також раніше повідомлялося, що ситуація на сході України залишається гострою і нагадує "прогинання" перед окупантами, а не встановлення миру.

Таку думку висловив лідер руху "Національний корпус" Андрій Білецький.

За його словами, розвиток подій на Донбасі (обстріли, загиблі і поранені) говорять про те, що ситуація не змінюється, а якщо поглянути на цифри, і того гірше, ніж рік тому.