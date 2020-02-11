Юрій Вітренко поскаржився, що йому не виплатили премію за перемогу в Стокгольмському арбітражі

Про це він написав на своїй публічній сторінці у Фейсбуці, повідомляє Politeka.

За словами Вітренко, він ще тиждень тому звернувся до глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва з заявою про те, що компанія не виконує трудовий контракт. Виявилося, що ще 30 грудня 2019 року йому повинні були перерахувати 50% премії, але цього так і не сталося. Через те, що реакції на звернення не було, він вирішив винести конфлікт на публіку.

Виконавчий директор «Нафтогазу» зазначив, що трудові договори повинні виконуватися незалежно від того, які непрозорі домовленості були укладені між владою і головою компанії. За його словами, суспільство має розуміти, що премії за такі досягнення як перемога в Стокгольмі, повинні бути справедливими. Влада повинна пояснювати це людям.

На думку Вітренка, зарплати політиків можна порівнювати з зарплатами пересічних українців. Але якщо йдеться про бізнесменів, які прийшли в державні компанії, щоб збільшити доход, їх зарплати і премії повинні залежати від результату їх роботи.

«Вони не повинні обмежуватися - чим більше вони таким чином заробляють для держкомпаній, тим більше повинні отримувати зарплати, включаючи премії», - впевнений Вітренко.

Скандал навколо великих премій Вітренко вважає штучно роздутим. Бізнесмен вважає, що забирати у нього чесно зароблене і «ділити» для «народної» підтримки нечесно. Вітренко готовий боротися за премію і звертатися до суду. Він назвав це справою принципу.

Українці в коментарях до посту відзначили, що всьому має бути міра.

«Але мусить бути якась межа і здоровий глузд. Тим більше, по кілька мільйонів доларів в рило вже було виплачено більше року тому. Коли суд виграли, але ніяких грошей ми ще не отримали за фактом, а відбувся лише взаємозалік боргів», - зазначив Михайло Грабець.

«Абсурдний пост говорить про те, що виконавчий директор НАК у повній конфронтації з владою, а над простими українцями лише стібаються і насміхаються», - написала Даша Мілаш.

Нагадаємо, що Вітренко "космічно" збагатився за рахунок "Газпрому": сума вражає, деталі.

Як повідомляла Politeka, цинічна витівка Коболєва розлютила українців.

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