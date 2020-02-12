Про Крыме доведеться забути назавжди, якщо пустити воду на окупований півострів

Журналіст Роман Цимбалюк упевнений, що Росія не закінчить війну на Донбасі в обмін на пуск води в Крим

За словами журналіста, відповідь Москви по воді буде таким: "так, беремо, і ви забуваєте про Крим назавжди".

Він додав, що для початку потрібно було б поцікавитися, що про обмін думають в Росії.

"По Донбасу – ще простіше: нас там немає, але ви зобов'язані визнати окупаційні адміністрації", – спрогнозував Цимбалюк.

Журналіста дивує, що хтось в українській владі вважає, ніби президент країни-агресора хоче закінчити війну.

"Чому частина української влади думає, що Кремль в принципі готовий закінчувати війну і тим більше йти з окупованих територій? На підставі чого роблять такі висновки? Може, тому що Володимир Зеленський в очах Путіна "побачив" бажання закінчити війну. Це аргумент", – зіронізував Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк заявив, що Україні варто серйозно зайнятися зміцненням своєї обороноздатності зважаючи нового заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Журналіст прийшов до такого висновку після слів спікера російського президента про те, що політика росії по відношенню до України залишається без змін.

Він нагадав відповідь Пєскова на питання про те, чи можна вважати заміну російського "куратора" з питань Донбасу Владислава Суркова Дмитром Козаком говорить про тм, що РФ йде на покращення відносин з Україною.

"Стратегія Кремля ніколи не ґрунтувалася на ідеях протистояння з Україною. І глава держави неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами", – заявив прес-секретар Путіна.

Саме в цих словах Цимбалюк побачив прихований натяк на те, що Росія не збирається виводити свої війська з території України, і закликав владу зробити відповідні висновки.

Нагадаємо, що Цимбалюк розкрив жорстокий план Путіна по Україні: "Росія йде на...".

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