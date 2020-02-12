Президент України Володимир Зеленський розповів про відносини з Володимиром Путином і перспективи дружби двох країн

Про це він заявив під час поїздки Зеленського у Львівську область, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Вперше президенти зустрілися в Парижі на початку грудня минулого року, до цього спілкувалися лише по телефону. Зеленський розповів про те, яке враження у нього залишилося після переговорів.

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Всупереч усім даними розвідки, мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Український президент також дав зрозуміти, що, на його думку, відновлення відносин між двома країнами на їх колишньому, доконфликтном, рівні - це питання для майбутніх поколінь.

"Час лікує рани. Для нинішнього покоління, я думаю, що найскладніше... Але Росія може сама це питання сьогодні почати вирішувати. Якщо президенти сіли за один стіл і своїм прикладом домовилися, що, слухай, що далі так не можна, досить, давай закінчувати війну. Я маю на увазі саме цей рівень розмови: слухай, давай ти сам по собі, ми самі по собі. Але якщо у нас світ, то давай говорити про прагматичних відносинах", - заявив Зеленський.

Зазначимо, український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що після призначення Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента Росія і Україна, як ніколи стали близькі.

Так, за його словами, після того, як Андрія Єрмака, раніше тісно контактировавшего з російськими властями, призначили головою Офісу президента, президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін стали ближче один одному.

«Питання «відносин» України і РФ, як у старі часи, займаються виключно адміністрації президентів. У Києві - Єрмак, в Москві - Козак. У довоєнні роки так було завжди. Відповідальність за всі домовленості з питань війни і миру тепер буде лежати виключно і особисто на Зеленском», - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили допомогти Путіну.

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