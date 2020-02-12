Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія розповів про стосунки екс-глави ВП Андрія Богдана та президента Володимира Зеленського

Арахамія поговорив з журналістами "Страны". В інтерв'ю він розповів про Зеленском, Богдана і багато чому іншому. Екс-глава Офісу президента поступово втрачав вплив на Зеленського, впевнений голова фракції "Слуга народу".

"Органічно вона знизилася, тому що з'явилося багато гравців. Раніше був президент та три людини, а зараз президент та вісім осіб. Це нормально", - зазначив політик.

Також Арахамія розповів і про характер Зеленського. А ще не забув згадати, що той страждає від сильної втоми:

Так. Він стає жорсткішим. У нього хронічна втома. Я просто сподіваюся, що він не розчарується у своїй команді", - додав глава фракції.

Додамо, синдром хронічної втоми – це хвороба, що характеризується тривалою втомою, не устраняющейся навіть після тривалого відпочинку.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський розповів про відносини з Володимиром Путином і перспективи дружби двох країн. Про це він заявив під час поїздки у Львівську область.

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Всупереч усім даними розвідки, мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - сказав Зеленський.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував скандал зі "слугою народу" Євгеном Брагаром.

"Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашкварится", тоді я відчуваю провину на себе. Тому що це людина з фракції "Слуга народу". Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, усіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися. Спокійно казати: "Ти не можеш бути обличчям нашої партії", – зазначив він.

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