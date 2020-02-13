Розкрито методи відновлення зруйнованого російськими військами Донбасу

Про це інформує прес-служба глави держави, передає Politeka.net.

Зокрема, у президента Володимира Зеленського провели круглий стіл, який був присвячений економічним проблемам окупованого Донбасу.

У прес-службі підкреслили, що експерти провели аналітичні дослідження і розробили рекомендації щодо відновлення економіки Донбасу, яка постраждала від війни.

Крім цього, під час круглого столу в Офісу президента висунули ініціативу про доцільність створення на Донбасі економічного хаба.

"Економічний потенціал Донбасу досі залишається значним. Це як природні ресурси, так і кадровий потенціал, логістика і інше – все це є на підконтрольній частини Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі президента закінчили роботу над методикою, яка дозволить визначити головні етапи відновлення економіки Донбасу.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін боляче вдарить по Україні зсередини. Подібну думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

Зокрема, Володимир Путін спробує створити якомога більше проблем на шляху України в західну спільноту.

"Йому важливо максимально утруднити просування України в тому напрямку, де вона могла б послужити уроком для Росії. А для цього всі засоби хороші: кого підтримувати, кого вбивати - це все цілком знайомі кривляння і стрибки", - озвучив він свою думку.

За словами російського політолога, "колективний Путін" має тріснути, але не дозволити Україні досягти таких результатів, як, наприклад, Польща.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.