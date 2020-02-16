Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав пораду прем'єру Олексію Гончаруку, щоб він вирішив конфлікт з президентом Володимиром Зеленським

Арахамія в інтерв'ю українському телеканалу розповів, що радив Гончаруку поговорити Зеленському в публічному полі. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Моя порада був іншим. У вас є між собою є ця ситуація, і ти (Гончарук, прим. ред.) повинен вирішити її публічно", - сказав Арахамія.

Голова фракції переживав, що якщо звільнять Гончарука, то Рада не змогла б йти тими темпами, якими вона йде. Адже депутати образилися на прем'єра.

"Якщо це не вирішити, далі не могли б рухатися тими самими темпами. Депутати наші, вони образилися на нього з-за президента", - додав політик.

Арахамія заявив, що йому не потрібні шокуючі події. Адже рухатися далі спокійно, головна мета.

"Я керую фракцією, і мені не потрібно шокуючих ситуацій всяких, щоб ми спокійно далі рухалися", - зазначив Арахамія.

Також голова фракції уклав, що Гончарук був би звільнений, якщо б не вчинив так, як він вчинив. Пощастило, що Зеленський поставив інтерес держави вище своїх образ.

"Якщо б він не зробив, то що він зробив, якби президент не вибрав державну позицію зверху особистої позиції, то його б точно звільнили", - зазначив політик.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів українцям, навіщо потрібні дві платіжки за газ, і нарвався на різку критику.

«За січень люди отримали дві платіжки за газ і транспортування. Якщо ви складіть цифри обох платіжок, то побачите - у січні цього року сума в обох платіжках менше, ніж у тієї єдиної платіжці, яка була в січні минулого року», - заявив Гончарук.

Прем'єр розповів, що в минулі роки вартість транспортування газу включалася в платіжку і входила в загальний тариф. Однак НКРЭКУ вирішила розділити ці платежі з урахуванням того, що поставкою і транспортуванням газу займаються різні компанії.

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