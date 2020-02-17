Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель не змогла знайти статтю українською мовою

Мендель у соціальних мережах написала пост про Зеленском і прикріпила статтю Deutsche Welle російською мовою. Вона вирішила використати російський і для посту, раз стаття була російською. Про це пише Знай.с.п.

"чи Можна говорити про війну, жартувати і при цьому виглядає гідно. Володимир Зеленський показав в Мюнхені, що володіє цим непростим мистецтвом. Новий президент України вперше взяв участь у престижній Мюнхенській конференції з безпеки, причому в умовах, про які його попередника Петра Порошенка в попередні роки доводилося тільки мріяти", - написала Мендель.

У коментарях у неї запитали, чому російською мовою, на що Юлія відразу відповіла.

"Вітаю. Здається, ти все 6,5 років, які ми працювали в одному ньюсрумі, розмовляла російською мовою. Дивно чути таке питання від російськомовної киянки. З іншого боку, я не знаходжу українською мовою цей блог. Можливо, його зробили російською, щоб його могли прочитати більше людей у світі. Адже DW - іноземне медіа, яке намагається охопити іноземну аудиторію. Але, якщо ти знайдеш цю статтю українською, буду вдячна", - написала Мендель.

Але стаття виявилася і українською мовою в DW. Після цього Мендель потерла коментарі і свій пост.

Повідомлялося, що прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель всього за кілька місяців могла б придбати квартиру в Києві.

«В 2019 році прес-секретарю президента України Юлії Мендель нарахована заробітна плата в сумі 370 563,02 гривні. З 1 січня 2020 року посадовий оклад за посадою прес-секретаря президента України становить 27 187 гривень», - йдеться в повідомленні.

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