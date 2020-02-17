В Росії натякнули на те, що Володимир Зеленський обговорював з Володимиром Путіним компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і так званих «Л/ДНР»

Про телефонній розмові президентів України і РФ розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він відмовився розкривати точні деталі, проте вельми багатозначно натякнув на те, що в бесіді обговорювалися питання кордону. Крім того, він нагадав, що Росія вимагає, щоб Київ враховував думку ватажків донбаський терористів в цьому питанні. Коментар прес-секретаря президента РФ з'явився на Телеграм-каналі «Ви слухали маяк».

«Це нова ініціатива, і, звичайно, для того, щоб розглядати цю ініціативу, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних "республік". Щоб розуміти позицію керівництва невизнаних "республік", з ними потрібно розмовляти. Наскільки ми розуміємо, першоджерело, тобто Києва, автор цієї ініціативи, як і раніше, не проявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних "республік" Донбасу», - заявив Пєсков.

Він також розповів, обговорення питання про спільне патрулювання кордону Україною та представниками бойовиків пов'язано з підготовкою до нового Нормандскому саміту.

«Про можливості її проведення йшлося в Парижі. Але в Парижі був прийнятий досить зрозумілий документ, де йшлося про безальтернативність Мінських домовленостей і необхідності їх виконання. Ось питання було саме цим і обумовлений», - повідомив представник Путіна, додавши, що не в праві розголошувати інші подробиці розмови політиків.

До цього ми повідомляли про те, що заступник глави МЗС РФ Олександр Глушко звинуватив Україну в неготовність до діалогу з Донецьком і Луганськом.

Чиновник з Росії заявляє, що РФ продовжує наполягати на дотриманні домовленостей, що були досягнуті в рамках "нормандської зустрічі".

"Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається змін на краще, то користь від таких зустрічей вельми сумнівна", — розповів представник Москви про майбутню зустріч.

Він також додав, що головна проблема на шляху реалізації Мінська в тому, що "відсутність всякої готовність Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". Таким чином Росія схиляє Україну до того, щоб запросити "ЛДНР" на переговори.

"Це зобов'язання кричущим чином не виконується, хоча воно є одним з основних умов мінського пакету", — наводять слова російського дипломата російські ЗМІ.

Нагадаємо, у Путіна поставили Україні умова для проведення нового Нормандського саміту.

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