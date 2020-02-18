"Такий ще у Майкла Джексона"

Міністр юстиції України Денис Малюська показав, як держвиконавці "відповідально" ставляться до зберігання конфіскованого майна

Зокрема, за інформацією Малюськи десь на задвірках міністерства в Києві гниють парочка позашляховиків BMW Х5 та лімузин Лінкольн. Про це Politeka.net стало відомо з повідомлення міністра в соцмережі Фейсбук.

"Півроку на посаді, а міністерство продовжує дивувати. Виявилося, що у державних виконавців центрального МРУ є вражаючий автопарк: лімузин Лінкольн і два X5. Вже уявляю як на справжньому лімузині виконавець приїжджав описувати майно або займатися виселенням. Спробуємо ці чудеса техніки продати", - поділився Малюська.

Пост міністра викликав ажіотаж в коментарях і хвилю сарказму, багато хто вже попросив "скинути в ЛС вартість авто".

"Такий тільки у Двс та Майкла Джексона))"

"шкода що вилучене майно просто згнило на арешт майданчику. Толк з цього не отримав ніхто, ні боржник, ні стягувач, ні держава!"

"краще відразу по процедурі на безоплатну передачу якомусь дитячому будинку сімейного типу)"