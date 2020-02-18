Міністр юстиції України Денис Малюська показав, як держвиконавці "відповідально" ставляться до зберігання конфіскованого майна

Зокрема, за інформацією Малюськи десь на задвірках міністерства в Києві гниють парочка позашляховиків BMW Х5 та лімузин Лінкольн. Про це Politeka.net стало відомо з повідомлення міністра в соцмережі Фейсбук.

"Півроку на посаді, а міністерство продовжує дивувати. Виявилося, що у державних виконавців центрального МРУ є вражаючий автопарк: лімузин Лінкольн і два X5. Вже уявляю як на справжньому лімузині виконавець приїжджав описувати майно або займатися виселенням. Спробуємо ці чудеса техніки продати", - поділився Малюська.

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Пост міністра викликав ажіотаж в коментарях і хвилю сарказму, багато хто вже попросив "скинути в ЛС вартість авто". 

"Такий тільки у Двс та Майкла Джексона))"

"шкода що вилучене майно просто згнило на арешт майданчику. Толк з цього не отримав ніхто, ні боржник, ні стягувач, ні держава!"

"краще відразу по процедурі на безоплатну передачу якомусь дитячому будинку сімейного типу)"

"«Лінкольн для адвоката»😂"
 
"Даром і з доплатою ніхто "вмєняємий" не візьме"
 
"ти б краще про дітей України думав ,а не бабло збивати"
 
"Можна ціну в лс ? 😂"
 
"Щось тільки виглядає той автопарк трохи втомленим)))"
 
"Уявляю за скільки можна продати старий лімузин покритий мохом"
 
"А роздати інвалідам війни які роками в черзі стояти на авто слабо❓ А скільки так і не дочекалися❓"

За інформацією одного з коментуючих, Х5 сірого кольору з 2008 року перебував на балансі ГУЮ Київської області, а Лінкольн стояв на майданчику торгової організації Нива-ВШ.

"Після революції гідності майданчик захопили, і під егідою - автомобілі потрібні добровольцям в зону АТО - вивезли їх, а саме всі елітні автомобілі, інші побили і розібрали на запчастини, з цього приводу є кримінальне провадження в Голосіївському районі Києва, і багато постраждалих, так як більшість авто були заставами у банків...", - зазначено у коментарі.