Міністр юстиції України Денис Малюська показав, як держвиконавці "відповідально" ставляться до зберігання конфіскованого майна
Зокрема, за інформацією Малюськи десь на задвірках міністерства в Києві гниють парочка позашляховиків BMW Х5 та лімузин Лінкольн. Про це Politeka.net стало відомо з повідомлення міністра в соцмережі Фейсбук.
"Півроку на посаді, а міністерство продовжує дивувати. Виявилося, що у державних виконавців центрального МРУ є вражаючий автопарк: лімузин Лінкольн і два X5. Вже уявляю як на справжньому лімузині виконавець приїжджав описувати майно або займатися виселенням. Спробуємо ці чудеса техніки продати", - поділився Малюська.
Фатальна помилка президента, скандал з Мендель і наближення фінансового армагеддону – головне за ніч
Шикарна брюнетка з "Кварталу 95" блиснула багатством в одному піджаку: "Ух, яка!"
Оголошено полювання на клієнтів Приватбанку, гримить скандал: "прямо в банкоматі..."
Головне за ніч: трагедія в родині Зеленського, новий відвід ЗСУ і ляпас Путіну
Пост міністра викликав ажіотаж в коментарях і хвилю сарказму, багато хто вже попросив "скинути в ЛС вартість авто".
"Такий тільки у Двс та Майкла Джексона))"
"шкода що вилучене майно просто згнило на арешт майданчику. Толк з цього не отримав ніхто, ні боржник, ні стягувач, ні держава!"
"краще відразу по процедурі на безоплатну передачу якомусь дитячому будинку сімейного типу)"
За інформацією одного з коментуючих, Х5 сірого кольору з 2008 року перебував на балансі ГУЮ Київської області, а Лінкольн стояв на майданчику торгової організації Нива-ВШ.
"Після революції гідності майданчик захопили, і під егідою - автомобілі потрібні добровольцям в зону АТО - вивезли їх, а саме всі елітні автомобілі, інші побили і розібрали на запчастини, з цього приводу є кримінальне провадження в Голосіївському районі Києва, і багато постраждалих, так як більшість авто були заставами у банків...", - зазначено у коментарі.
Раніше ми писали: "Позорище": скандальний міністр Малюська заліз під стіл і розлютив українців новою витівкою
Також стало відомо, Міністру Малюське дружина влаштувала прочуханку з-за шаленою премії: «Де гроші?»
Також варто згадати, що Скандальний міністр Зеленського розгнівав українців непристойній премією: "У мене сім'я..."