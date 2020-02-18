Путін в черговий раз нагадав Зеленському, хто тут головний

В України залишилося лише два виходи, як розібратися у збройному конфлікті з Російською Федерацією

Така думка прозвучала від журналіста Віталія Портнікова у виданні Espreso.tv.

На його думку, сьогоднішній наступ російських формувань на Донбасі дав зрозуміти, що в Україні належить або боротися, або погодитися на приєднання до Росії. Він зробив висновок, що такими діями Росія намагається тиснути на президента України Володимира Зеленського, перевіряючи його, чекаючи, що ж він зробить.

"Путін перевіряє на стійкість самого Зеленського. І якщо політичні “сигнали” не доходять, переходять до силових", – наголосив журналіст на сторінках видання.

На думку Портнікова, Росія хоче тільки відновлення контролю над територіями, які вона вважає втраченими, а мир їй не потрібний.

"Тому вона буде атакувати, а не домовлятися. Атакувати, доки її не зупинять – з допомогою власної армії або західного тиску. Але домовлятися з людьми, які не сприймаються в Москві в якості повноцінних партнерів, а сприймаються як керівників бунтівних провінцій, ніхто не збирається", - зазначив Портніков.



Журналіст підкреслив, що ніяких інших цілей в учасників переговорів з російської сторони немає, вони просто тягнуть час, щоб підготувати свою армію. Але от біда в тому, що Зеленський та його команда так цього і не зрозуміли, а якщо і зрозуміють, то це може бути занадто пізно.

Адже до того часу може збільшитися кількість загиблих, а також невідомо, яку територію буде контролювати Київ.

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