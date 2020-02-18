Андрій Богдан після звільнення з посади керівника Офісу президента України щосили розважається на Сейшелах

Політик раніше вже ділився з українцями фотографіями зі свого відпустки на райському курорті на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka. Однак, як з'ясувалося, навіть у такому прекрасному місці у Богдана виникли проблеми. Про це він розповів у своєму новому посту.

«Дівчатка тут таке діло)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатища... Ніхто не хоче прилетіти в гості??? Підтримати так сказати у важку хвилину))))) А то зовсім изгоревался я))) безвладдя», - написав політик.

Його посаду не міг не викликати бурхливого обговорення в коментарях. Однак, пізніше з'ясувалося, що Богдан свою проблему вирішити так і не зміг.

«В результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні і розумово страшненькі», - написав Богдан.

Свій пост колишній голова ВП супроводив серією фотографій з курорту, на одній з яких на тлі островів помітний ледь помітний жіночий силует.

Варто зазначити, що незадовго до свого звільнення і подорожі на острови Андрій Богдан розлучився з дівчиною. Після Нового року багато хто помічав пригнічений настрій у глави Офісу, пояснюючи це політичними проблемами. Але, як з'ясувалося, справа в любові.

«Він був у якійсь апатії, працював абияк, йшов з Офісу в години два-три дні. Виглядав дуже сумним. Став уникати відвідування публічних заходів», - цитують журналісти знайомого Богдана.

Як стало відомо, Анастасія Сличная, з якої Богдан довгий час зустрічався, з'їхала від політика. У грудні вони разом відпочивали за кордоном, але після повернення в Україну їх відносини зіпсувалися. Зараз Настя перебуває в Італії.

«Анастасія поїхала з його будинку у Кончі-Заспі. Їх відносини на паузі. З-за цього Андрій деякий час був у пригніченому стані. Але зараз уже відійшов і знову включився в роботу», - розповіли джерела.

Нагадаємо, стало відомо про драму в особистому житті Андрія Богдана: «Він у пригніченому стані».

Як повідомляла Politeka, у Зеленського здивували визнанням про звільнення Богдана: «Президент обіцяв розібратися».

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