Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" вчорашнім проривом намагалися зменшити плацдарм, який утворився на правому березі Сіверського Дінця

Про це в коментарі журналістам розповів військовий експерт Костянтин Машовець, передає Апостроф.

Аналітик не сумнівається, що ЗСУ рано розслаблятися і на фронті можлива нова ескалація конфлікту.

За словами Машовця, вчорашньою атакою з використанням артилерії і мінометів російські війська намагалися відкинути українські підрозділи до річки або в заплаву.

"Але сили було недостатньо для виконання цього завдання. Те, що була проведена артпідготовка – це звичайна справа, її завжди застосовують при атаці піхотних підрозділів. Але масштаб наступу був не таким, який дозволив би виконати це завдання. Задіяти слід було б як мінімум батальйон, для того, щоб відкинути наші війська за річку або далі, до Лисичанську", – підкреслив Костянтин Машовець.

Підсумовуючи, військовий аналітик додав, що після події на лінії зіткнення неясно, чи закінчиться на цьому справа.

"Можливо, надалі буде військова ескалація", – резюмував експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін зважився на нову підлість на Донбасі за Володимира Зеленського.

За словами російського політолога Валерія Солов'я, вчорашній атакою на Донбасі Кремль намагався передати повідомлення, адресоване голові України.

Соловей не сумнівається, що сьогоднішнім військовим загостренням Володимир Путін намагається змусити президента України капітулювати на умовах Кремля.

"Ці бої – дуже слабке застереження про те, що може статися, і не тільки на Донбасі, але і за його межами, якщо Зеленський не погодиться на умови Путіна. Поки ж і немає ніякого наступу, лише потужний артилерійський обстріл", – озвучив політолог свою точку зору.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.