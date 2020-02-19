Володимир Зеленський під час візиту в Бориспільську районну лікарню знову посперечався з тим самим «розбійником» Ярославом Годунком

Президент України 19 лютого після візиту в лікарню виступив перед журналістами і керівництвом медзакладу. Однак, крім них його чекала зустріч зі старим «знайомим» - секретарем місцевої міської ради Ярославом Годунком, якого президент, в липні минулого року вигнав з засідання міськради і назвав «розбійником». Тепер Годунок вирішив попросити Зеленського зайнятися розслідуванням розкрадання коштів колишніми чиновниками.

«Володимире Олександровичу, я розумію, це дико буде від мене чути, але прошу послухайте мене, будь ласка. Я "розбійник", але я не про себе зараз кажу, але буде дивно від мене чути … Я розумію, що вам тоді на мене наговорили, що я такий-сякий поганий. Але "розбійник" прийшов просити вас, губернатора просити: будь ласка, давайте мільйони, які вкрала попередня райадміністрація. Щоб ми могли побудувати корпус… Давайте розберемося», - закликав секретар міськради.

У відповідь на це президент зауважив, що для початку потрібно закінчити будівництво корпусу лікарні, і тільки потім розбиратися з корупцією.

«Можна ми спочатку добудуємо, а потім будемо розбиратися?», - запропонував глава держави.

Крім того, Зеленський нагадав присутнім, що він не правоохоронець.

«Я хочу ще раз вам сказати. Ви вже відома тут людина завдяки мені…Але ви знаєте, у нас така історія, і ми не були до цього в політиці. Чому? Тому що часу на розмови немає. Ми щось робимо, а розбиратися там – це до правоохоронних органів», - заявив президент.

Він додав, що доручення щодо розслідування корупції повинні давати саме правоохоронні органи.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 19. Februar 2020

Зазначимо, що це не єдиний інцидент, який стався під час візиту Зеленського в лікарню. Так, раніше ми писали, що в мережі з'явилося відео з лікарні, на якому якась жінка накинулася на Зеленського зі звинуваченнями. Це сталося, коли глава держави йшов по коридору в супроводі керівництва лікарні та охорони. Невідома жінка ні з того ні з сього звинувачує Зеленського в зраді і цікавиться у нього, чому на фронті продовжують гинути люди.

«Зеленський, ти зрадник! Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія? Відповідайте! Я — ваш народ! Я — мешканка Донецька! Вам розповісти що на шахтах робиться?», - кричить жінка.

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