Володимир Зеленський під час візиту в Бориспільську районну лікарню знову посперечався з тим самим «розбійником» Ярославом Годунком
Президент України 19 лютого після візиту в лікарню виступив перед журналістами і керівництвом медзакладу. Однак, крім них його чекала зустріч зі старим «знайомим» - секретарем місцевої міської ради Ярославом Годунком, якого президент, в липні минулого року вигнав з засідання міськради і назвав «розбійником». Тепер Годунок вирішив попросити Зеленського зайнятися розслідуванням розкрадання коштів колишніми чиновниками.
«Володимире Олександровичу, я розумію, це дико буде від мене чути, але прошу послухайте мене, будь ласка. Я "розбійник", але я не про себе зараз кажу, але буде дивно від мене чути … Я розумію, що вам тоді на мене наговорили, що я такий-сякий поганий. Але "розбійник" прийшов просити вас, губернатора просити: будь ласка, давайте мільйони, які вкрала попередня райадміністрація. Щоб ми могли побудувати корпус… Давайте розберемося», - закликав секретар міськради.
У відповідь на це президент зауважив, що для початку потрібно закінчити будівництво корпусу лікарні, і тільки потім розбиратися з корупцією.
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«Можна ми спочатку добудуємо, а потім будемо розбиратися?», - запропонував глава держави.
Крім того, Зеленський нагадав присутнім, що він не правоохоронець.
«Я хочу ще раз вам сказати. Ви вже відома тут людина завдяки мені…Але ви знаєте, у нас така історія, і ми не були до цього в політиці. Чому? Тому що часу на розмови немає. Ми щось робимо, а розбиратися там – це до правоохоронних органів», - заявив президент.
Він додав, що доручення щодо розслідування корупції повинні давати саме правоохоронні органи.
Зазначимо, що це не єдиний інцидент, який стався під час візиту Зеленського в лікарню. Так, раніше ми писали, що в мережі з'явилося відео з лікарні, на якому якась жінка накинулася на Зеленського зі звинуваченнями. Це сталося, коли глава держави йшов по коридору в супроводі керівництва лікарні та охорони. Невідома жінка ні з того ні з сього звинувачує Зеленського в зраді і цікавиться у нього, чому на фронті продовжують гинути люди.
«Зеленський, ти зрадник! Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія? Відповідайте! Я — ваш народ! Я — мешканка Донецька! Вам розповісти що на шахтах робиться?», - кричить жінка.
Нагадаємо, Путін дав сигнал Зеленському, Україна в небезпеці.
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