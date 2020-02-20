Президента України Володимира Зеленського просять звільнити Віталія Кличка
Відповідна петиція з’явилась на сайті президента.
«Щогодини Кличко і його «команда» розкрадають мільйони гривень!!! На незаконне будівництво так званого пішохідно-велосипедного моста між парками «Хрещатий» і «Володимирська гірка» викрадено з бюджету міста Києва понад 500 мільйонів гривень, на так звану «реконструкцію» Київського зоопарку – понад 1 мільярд гривень, реконструкцію Шулявського моста – понад 1 мільярд гривень, на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар – понад 1,7 мільярда гривень!!!», - пише автор петиції Віталій Черняховський.
Також у петиції згадали про інші проблеми міста: вирубку дерев, незаконні МАФи, сстоки та каналізацію, через неналежний стан яких вулиці міста перетворюються на ріки після дощів.
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До завершення збору підписів залишилося 87 днів. На момент написання новини, петиція зібрала 40 голосів. Щоб президент розглянув звернення підписів має бути 25 000.
«Вимагаємо звільнення Кличка!!!» - підсумував автор петиції.
Зазначимо Зеленський обіцяв активістам звільнити Кличка.
Відомо також, що 29 січня буде суд, на якому Кличко планує оскаржити рішення кабінету міністрів про його відсторонення з посади.
Як відомо, у вересні Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА. Документ було передано на розгляд президента, але Зеленський його поки що не підписав.
Нагадаємо, експерт виніс суворий вердикт Кличко і Микитасю.
А ще Politeka писала, що Кличко довів до сказу будівництвом Шулявського мосту, це остання крапля.