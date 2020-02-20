Президента України Володимира Зеленського просять звільнити Віталія Кличка

Відповідна петиція з’явилась на сайті президента.

«Щогодини Кличко і його «команда» розкрадають мільйони гривень!!! На незаконне будівництво так званого пішохідно-велосипедного моста між парками «Хрещатий» і «Володимирська гірка» викрадено з бюджету міста Києва понад 500 мільйонів гривень, на так звану «реконструкцію» Київського зоопарку – понад 1 мільярд гривень, реконструкцію Шулявського моста – понад 1 мільярд гривень, на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар – понад 1,7 мільярда гривень!!!», - пише автор петиції Віталій Черняховський.

Також у петиції згадали про інші проблеми міста: вирубку дерев, незаконні МАФи, сстоки та каналізацію, через неналежний стан яких вулиці міста перетворюються на ріки після дощів.

До завершення збору підписів залишилося 87 днів. На момент написання новини, петиція зібрала 40 голосів. Щоб президент розглянув звернення підписів має бути 25 000.

«Вимагаємо звільнення Кличка!!!» - підсумував автор петиції.

Зазначимо Зеленський обіцяв активістам звільнити Кличка.

Gepostet von Оксана Костюкевич am Sonntag, 19. Januar 2020

Відомо також, що 29 січня буде суд, на якому Кличко планує оскаржити рішення кабінету міністрів про його відсторонення з посади.

Як відомо, у вересні Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА. Документ було передано на розгляд президента, але Зеленський його поки що не підписав.

Нагадаємо, експерт виніс суворий вердикт Кличко і Микитасю.

А ще Politeka писала, що Кличко довів до сказу будівництвом Шулявського мосту, це остання крапля.