Стало відомо, в якому форматі буде проведено наступний обмін полоненими з Росією

Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко, передає Голос Америки.

За його словами, в рамках наступного обміну Кремль передасть Україні 200 полонених. І це стане завершенням процесу обміну за принципом «всіх на всіх».

«Сьогодні йде підготовка до новому обміну, в рамках якого Росія відпустить близько 200 осіб», — запевняє Пристайко.

Глава МЗС України також підкреслив, що війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до Мінських домовленостей, які, на його думку, остаточно вичерпали себе.

В найближчому майбутньому, як прогнозує Вадим Пристайко, буде розроблено новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів, адже сьогодні деякі пункти Мінських угод просто нереально реалізувати.

«Зараз 20-й — ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ (Мінські угоди) не просто можна, а потрібно міняти, адже деякі його пункти реалізувати неможливо», — пояснив Пристайко.

Підсумовуючи, міністр також додав, що Україна в даний момент працює над тим, щоб змусити всіх учасників погодитися з тим, що «Мінські домовленості вичерпали себе і вимагають змін».

Раніше ми розповідали про те, що найгірші побоювання з Донбасу збуваються. За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, керувати Донбасом після виборів можуть ті ж самі люди, які виконували аналогічні функції при окупаційної влади.

За його словами, офіційний Київ зацікавлений у тому, щоб уникнути легалізації будь-якого, хто знаходиться по той бік лінії розмежування.

"Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими ж самими, що зараз де-факто управляють, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали", – резюмував Пристайко, акцентувавши увагу на неможливості призначення голів органів місцевого самоврядування з Києва.

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