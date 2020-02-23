В інтернет-мережі ажіотаж через наряд парламентаря від фракції «Слуга народу», через який дівчина засвітила зайве

Як повідомляє Politeka, знімок опублікував фотограф Ян Доброносов у себе в Facebook.

«Ого», - йдеться у підписі.

На знімку видно депутата Ірину Аллахвердієву, яка прямо в Раді блиснула зайвим прямо «під куполом». Як можна помітити, дівчина прийшла в чорному вбранні, з-під якого виглядає червона блузка. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«ва-банк пішла», «прийшла на полювання», «перерва», «а як Ківа пережив цей момент», «без табу депутат», «Цікаво, де вона працювала до ВВ», «зробила із законодавчого органу якийсь інший орган», «Після тяжкого нічного праці😄прям на "роботу"...фу», - пишуть вони.

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Аварія сталася ще 26 січня, але відомо про неї стало тільки у вівторок, 28 січня. Так, політик на Lexus NT 200 врізалася в інше авто.

Аллахвердієва намагалася заїхати в паркувальний кишеню, що розташований праворуч по ходу руху автомобіля. Однак здійснювати маневр водій «Лексуса» почала з крайнього лівого положення, не пропустивши при цьому їхав праворуч в попутному напрямку автомобіль Mazda 323.

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