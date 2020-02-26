З'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський вибирає заміну чинному голові Кабміну Олексію Гончаруку, крісло під яким почало хитатися ще в кінці минулого року

Стало відомо, що в даний час гарант активно проводить консультації з тим, щоб замінити голову уряду та низку міністрів. У мережі обговорюють імена можливих кандидатів на місце Гончарука. Серед них, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко і колишні віце-прем'єр-міністри часів екс-президента Віктора Януковича - Валерій Хорошковський і Сергій Тігіпко.

Додамо, Хорошковський добре знайомий з президентом Володимиром Зеленським. До того ж, розмови про те, що в орбіті Зеленського з'явилася зірка позаминулому влади, підтвердив сам президент. Він повідомив, що дійсно зустрічався з Хорошковським по "одного важливого питання", проте уточнювати, що саме обговорювали, навідріз відмовився.

Також виникло припущення, що Зеленський, можливо, згадає й про колишнього радника екс-президента Михайла Саакашвілі.

Втім, як бачимо, критерії вибору прем'ра розмиті, а інформацію, що з'явилася, називають "вкиданням", нібито для перевірки реакції громадян. Такий хід досить виправданий: ймовірні наступники Гончарука викликали бурю емоцій у українців. Користувачі мережі у гніві від таких "експериментів".

"А як же зростання економіки Гончарука за 5 років на 40%?"

"Європейські політики ВЖЕ в шоці від таких вкидань"

"Нехай поставить Яценюка і буде йому щастя, або Гройсмана поверне"

"Постійні зміни прем'єр єра означають провал в економіці"

"Його експерименти нам боком вилізуть. Короля робить свита, але наш жаль - голий..."

"тільки Сеня Яценюк...це - наше минуле..."

"Мрачнюща жесть. Невже в країні немає кваліфікованих проукраінських не заангажованих кадрів?"

"Я б з Витренком ризикнув. Тігіпко дуже контроверсійна особистість."

"Ну раз з таких людей вибираємо то можна Саакашвілі :)"

"скільки ще будуть над українцями експериментувати??? до останнього українця на трапі літака??? замість реформ знову маячня на чергові втрачені п'ять років ....трясця, слів нема....."

"вкидання про вкидання, про те, що все є вкиданням і що хтось проводить консультації з метою, щоб щось комусь вкинути..."

"Павуки в банці. А пі*єц вже все помітніше..."

Як ми повідомляли раніше, Центр Разумкова оприлюднив дані опитування про ставлення українців до влади. З'ясувалося, довіра громадян до уряду Гончарука прагне до неминучого нулю. Так, згідно з отриманими даними, особисто прем'єру довіряють лише 6%. Його окремі дії підтримують 29,5%, а не підтримують понад 50%.

Нагадаємо, команда Зеленського-Гончарука намагається обдурити українців

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