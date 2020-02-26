Відомий народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко влаштував дорогу вечірку на честь дня народження своєї дружини

Федір Христенко з Горлівки вирішив не розмінюватися на дрібниці і переплюнути екс-президента Петра Порошенка. Про це пише Денис Казанський у соціальних мережах, передає Politeka. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пам'ятаєте, як Петро Порошенко витратив 500 тисяч доларів у відпустку на Мальдівах? Тоді ще був великий скандал. Так от, цей рекорд побитий скромним 36-річним депутатом від ОПЗЖ - Федором Христенко з Горлівки. Нещодавно він закотив в Москві вечірку на честь дня народження своєї дружини і прогуляв близько 1 млн доларів лише за один вечір", - написав Казанський у Фейсбук.

За його заявою, орендували приміщення в одному з найдорожчих готелів в Росії "4 сезони", який розташований прямо навпроти Кремля. На вечірці були багато відомих зірок естради. Завдяки посту подружжя Федора Марині, яка зробила пости в Instagram, вдалося дізнатися про це свято.

"На вечірці виступали Кіркоров, Басков, Лепс, Олександр Ревва, Поліна Гагаріна, група "Руки вверх", гонорари яких за корпоративи стартують від 100 тисяч доларів", - додає журналіст.

На заході була і дружина Олександра Батурина Анастасія Маловичко з сумнівним минулим. В відкритих джерелах є багато кримінальних справ на них. За заявою Казанського, якщо суспільство може і мало знає про таку людину, то в Горлівці він дуже добре відомий і там пояснювати його популярність не потрібно.

Блогер задається питанням, як опинився в партії цей чоловік. Можливо, його спецаильно туди просунули, адже раніше ніхто і не знав такої людини, як Христенко.

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