Президент Росії Володимир Путін стверджує, що Москва нібито має право на активи деяких країн за кордоном

Про це він заявив на зустрічі з робочою групою з підготовки поправок до Конституції цієї країни.

За його словами, РФ, ставши правонаступницею СРСР, взяла на себе зобов'язання з виплати боргів всіх республік в обмін на ці активи.

"Ми, по-моєму, тільки за Україну 16 млрд виплатили", – стверджує російський президент.

Він заявив, що всі кредити вже погашені, а активи за кордоном деякі новостворені на колишньому просторі Радянського Союзу держави так і не передали.

Відзначимо, до кінця нинішнього президентського терміну Путіна залишається чотири роки, і багато вже починають задаватися питанням про наступника глави Кремля, очевидно, не довіряючи інституту виборів в Росії. Політолог Дмитро Журавльов розповів, що найімовірніше наступний президент РФ вже зараз входить до складу уряду.

Так, днями в Росії наробив галасу візит нового прем'єр-міністра країни Михайла Мішустіна в одну з лікарень Кургану. Глава уряду РФ виявився незадоволений побаченим і зробив жорстку заяву, в якій розповів, що в таких умовах неможливо працювати і лікуватися.

Багато побачили в діях прем'єра схожі риси з поведінкою Путіна. У той же час, Журавльов нагадав, що у Мішустіна є одна слабкість: він був чиновником, а не політиком, а значить йому треба продовжувати напрацьовувати імідж, відповідний великому політику. Експерт вважає, що в цьому можуть допомогти поїздки по регіонах країни і знайомство з місцевою специфікою.

Раніше ми писали про те, що Путін зараз готує конституційні зміни, щоб його наступникам було складно повернути аннексированный Крим.

Нагадаємо, Путін змирився з неминучим відходом, стало відомо про заповіті.

Як повідомляла Politeka, Путін розправився з куратором Донбасу Сурковим, в Кремлі переполох.

Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".