Спалаху коронавірусу не треба дивуватися, в цьому немає нічого нового, адже хвороба відкрили ще в минулому столітті

Як повідомляє Politeka, про це заявив журналіст Андрій Пальчевський під час ефіру на одному з українських телеканалів.

«Пройшла інформація, що кішка в Гонконзі теж могла бути переносником вірусу і якщо хтось пам'ятає недавню спалах Еболи, а це теж коронавірус. Коронавірус – це не щось нове. Його знайшли ще в середині 60-х років минулого століття. І деякі з них стали сумно відомими – особливо коронавірус», - зазначив він.

Особливо дивною, за словами Пальчевського, є реакція українців, коли хтось із них захворів.

«Ми не порушуємо ніяких найважливіших питань. А саме - як ставиться до людей, які відчувають себе гірше, і, тим не менш, як кажуть у народі, припираются на роботу. Адже абсолютно правильно чинить той керівник, який моментально відправляє цих людей додому. І при цьому, можна виплачувати зарплату. Адже було ж сказано, що чітко і скрупульозно виплачуються і оплачуються бюлетені тощо», - уточнив він.

Схожі спалаху, стверджує журналіст, відбувалися і раніше. При цьому до цих пір до тих явищам залишився ряд питань.

«Досі ми не знаємо про вірус іспанки 1918 року, який викосив від 50 до 100 млн осіб. Залишився в повітрі одне питання – яким чином захворіли люди, які перебували на маленьких тихоокеанських островах, де в племенах також було викошено десятки сотень тисяч життів. Толі це були риби, або вода, птиці або суперечки? А може кажани?» - підкреслив він.

Пальчевський вважає, що в Україні питання боротьби з коронавірусом виглядає досить дивно.

«Боротьба з вірусом в нашій країні нагадує султанат. Як перша особа захоче – так і буде. Якщо захотів Порошенко зробити Луценко генпрокурором – за один день поміняли закони і зробили його главою ГПУ. Тому що Порошенко потрібен був там свій дружбан. Хочете сказати, що у Зеленського не вистачило б і дня, щоб вирішити це питання? Зможе. Питання в тому, чи захоче? Це велике питання, тому що керівник держави оточив себе, з точки зору медицини, абсолютно не кваліфікованими людьми. За винятком тих, кого похапали в останній момент», - розповів він.

За словами Пальчевського, зараз в медицині знаходяться «дружбани, які були в старій життя».

«Чому люди, які не мають не те, щоб медичної освіти, а хоча б медичної ерудиції, навіть з точки зору боротьби з епідемією. З точки зору проведення реформ. Чому вони стали близькі до прийняття рішень? Просто тому, що були дружбанами по старій життя. Це жахливо. Ця кадрова політика. Я попереджав, що Зеленського можуть погубити кілька проблем: не ув'язнення, що вже відбулося і викликало бурю емоцій. Позбавлення народу народовладдя – референдумів, які обіцяв. І саме головне – медицина. Тому що це стосується всіх нас. Нас кидають один на один з хворобою», - зазначив він.

Нагадаємо, Пальчевський зробив зауваження Зеленському: «при всій любові до конкретного олігарха, треба ж…».

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