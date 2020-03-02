Голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук пояснив, чому на сьогодні можливість латати дірки в бюджеті за рахунок емісії облігацій внутрішньої державної позики дуже обмежена

За інформацією Медведчука, скоротився портфель власників українських ОВДП. Так, станом на 26 лютого 2020 року портфель власників українських облігацій скоротився за тиждень на 2,64 млрд грн, передає слова політика офіційний сайт "ОПЗЖ". При цьому головним утримувачем цінних паперів виступив НБУ.

«Падіння невелике. Поки воно не є критичним. Але вже очевидно, що тепер можливість латати бюджетні дірки за рахунок емісії ОВДП досить обмежена. Або ставка по цінних паперах різко підвищиться, або "втеча" з країни нерезидентів стане неминучою, як і зниження попиту на ОВДП в інших власників», – спрогнозував політик, додавши, що, звичайно, цінні папери є і у банків нерезидентів, юридичних та фізичних осіб, однак за тиждень лише юридичні особи збільшили портфель ОВДП.

Медведчук висловив думку, що подібна ситуація може призвести до суверенного дефолту України, про що неодноразово попереджали експерти, коментуючи споруджувану Мінфіном і НБУ піраміду ОВДП.

«Тут доречно зауважити, що Нацбанк оприлюднив заяву, згідно з яким економіка України знаходиться в блискучому або близькому до нього стані. Як стверджує НБУ, "прогнозоване економічне зростання у наступні роки тільки по консервативним сценарієм становить 3,5‒4%, а у разі структурних реформ темпи зростання будуть значно вище. Так звана піраміда ОВДП існує тільки в уяві тих, хто прагне маніпулювати громадською думкою", ‒ запевняє Нацбанк. Коментарі, здається, зайві», – зазначив парламентарій.

Між тим, підкреслив він, бюджетні дірки збільшуються.

«У січні 2020 року доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн або на 24,5% менше плану (56,4 млрд грн)», – підсумував Медведчук, пославшись на попередні дані Державної казначейської служби.

Раніше Віктор Медведчук заявив, що уряд Олексія Гончарука веде країну до економічного краху.