Новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас
Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, після засідання фракції, передає «РБК-Україна».
Також джерела підтверджують, що сигнальне голосування за Сергія Ионушаса було і фракція підтримала його.
Верещук зазначила, що Рябошапку звільнять, якщо його звіт буде визнаний незадовільним.
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"Це була пропозиція, що на засіданні фракції висунув пан Холодів. Генпрокурора можуть замінити при одній умові. Якщо так станеться, звіт Рябошапки буде визнаний незадовільним. Тільки в цьому випадку. Було сигнальне голосування і ми (фракція СН, - ред.) підтримали нашого колегу. Президент нічого не коментував з цього приводу, це було наше фракційне рішення ", - повідомила Верещук.
Рябошапка 4 березня повинен відзвітувати в Раді, на що йому за регламентом виділили всього 5 хвилин, після чого парламент підтримає постанову про недовіру генпрокурору, який вже зареєстровано.
Збір підписів за оголошення недовіри генпрокурору в парламенті ініціював "слуга народу" Максим Бужанський. Відомо, що вдалося зібрати 197 голосів за відставку Рябошапки зі 150 необхідних.
Сергій Іонушас – юрист, 1979 року народження.
Він закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Іонушас є українським юристом і адвокатом, заступником голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності. Є власником юридичної фірми "Гелон", яка була заснована в 2002 році. Як адвокат спеціалізується на захисті авторських прав та промислової власності.
Був довіреною особою Зеленського під час виборів президента в 2019 році. Сергій Іонушас пройшов у Раду 38 номером від "Слуги народу".
Нагадаємо, експерт розповів про пастці для Рябошапки: «до генпрокурора є запитання».
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