Новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, після засідання фракції, передає «РБК-Україна».

Також джерела підтверджують, що сигнальне голосування за Сергія Ионушаса було і фракція підтримала його.

Верещук зазначила, що Рябошапку звільнять, якщо його звіт буде визнаний незадовільним.

"Це була пропозиція, що на засіданні фракції висунув пан Холодів. Генпрокурора можуть замінити при одній умові. Якщо так станеться, звіт Рябошапки буде визнаний незадовільним. Тільки в цьому випадку. Було сигнальне голосування і ми (фракція СН, - ред.) підтримали нашого колегу. Президент нічого не коментував з цього приводу, це було наше фракційне рішення ", - повідомила Верещук.

Рябошапка 4 березня повинен відзвітувати в Раді, на що йому за регламентом виділили всього 5 хвилин, після чого парламент підтримає постанову про недовіру генпрокурору, який вже зареєстровано.

Збір підписів за оголошення недовіри генпрокурору в парламенті ініціював "слуга народу" Максим Бужанський. Відомо, що вдалося зібрати 197 голосів за відставку Рябошапки зі 150 необхідних.

Сергій Іонушас – юрист, 1979 року народження.

Він закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Іонушас є українським юристом і адвокатом, заступником голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності. Є власником юридичної фірми "Гелон", яка була заснована в 2002 році. Як адвокат спеціалізується на захисті авторських прав та промислової власності.

Був довіреною особою Зеленського під час виборів президента в 2019 році. Сергій Іонушас пройшов у Раду 38 номером від "Слуги народу".

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