Президент Росії Володимир Путін вибухнув новим маячнею
цього разу глава Кремля вирішив прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського про Другій світовій війні. Про це він сказав в новій – десятої – частини інтерв'ю ТАСС (щоб подивитися відео - проскролльте вниз).
Путіна запитали, чи не зачепило те, що влада Польщі не покликали його в Освенцим на 75-річчя визволення. "Не покликали — і не треба!" – різко відповів президент РФ.
"Але поїхав туди зате Зеленський, який розповідає про 1-й Український фронт, про 100-ю Львівську дивізію…", – продовжив провокацію журналіст.
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І тут вже Путін не став себе стримувати.
"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це — кон'юнктура сьогоднішнього дня. А мільйони українців, які воювали з Гітлером воювали з нацизмом? Це плювок у обличчя. Я Вас запевняю. Бояться просто рот розкрити там, тому що відразу переслідування почнеться. Я знаю, що там відбувається, в серцях людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках. Для них це — плювок. Ну, нинішньому президентові України хочеться бути таким благовидим для чинного керівництва Польщі, яка вчиняє, на мій погляд, дуже велику помилку", – він висловився в дусі пропаганди.
Заяву Путіна активно коментують в мережі.
"Звичайно, тільки росіяни врятували світ, відкрили Америку, заселили планету, вбили динозаврів і зшили інфузорії туфельку", "Брешеш ти, як завжди, Володя", "Я знову ж таки, в 3421-й раз переконуюся: яка це брехлива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!" - відзначають користувачі.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається на поліпшення взаємин з Росією. Таку заяву він зробив в інтерв'ю британському виданню The Guardian.
За словами президента, потрібно боротися за родинні зв'язки між українцями і росіянами, які живуть поблизу кордону.
"Дивіться, це Росія, сусід. У багатьох - родинні зв'язки. Я вважаю, що тих, у кого родичі в Росії, хто живе у прикордонних областях і має дружні, професійні зв'язки, - за них треба боротися. Їх дуже легко може "качати" будь-яка інформаційна війна", - заявив президент.
Крім того, він допустив, що Україна і Росія зможуть стати партнерами.
Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.
Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив Путіна про наслідки атаки на Україну.
Також Politeka писала, що Путін прийшов в сказ через Зеленського: "Конфлікт триває".