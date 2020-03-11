Обнулення президентських термінів Володимира Путіна – давно продуманий крок, який боляче вдарить і по Україні

Про це на сайті «Лівий берег» пише журналіст Віталій Портніков.

Після 10 березня стало остаточно зрозуміло, що у Росії не буде двовладдя між Радою Федерації і президентом. Після передбачуваного схвалення Конституційного суду Росії поправок до Конституції про обнулення президентських термінів Путін отримає право на практично довічне правління РФ, до 2036 року.

Про те, що в Кремлі давно готувалися до цього, стало зрозуміло ще після інтерв'ю помічника президента РФ Владислава Суркова кілька місяців тому. Тоді він заявив, що «правова логіка призведе до необхідності заново почати відлік президентських термінів». І якщо влада не піде на новий відлік, «вони сильно погрішать проти юридичної чистоти».

Отримання Путіним подібної влади покаже не стільки силу, скільки слабкість системи, упевнений автор.

«Путінська нескінченність демонструє, що вибудувана ще навіть не Путіним, а його попередником Єльциним система не може існувати без «регента» єльцинського трону – як іспанський авторитаризм не зміг існувати без регента Франко».

Після відставки беззмінного «каудільо» на Росію чекають потрясіння у вигляді боротьби старших соратників, перебудова, депутінізація, а років через 10 – поява нового «Путіна».

Що ж стосується України, то, виходячи з подій в Росії, вона приречена на постійний військовий конфлікт до тих пір, поки Путін в Кремлі.

«Будуть гинути люди, здійснюватися спроби дестабілізації країни і захоплення нових регіонів, будуть фінансуватися проросійська пропаганда і проросійські політичні сили. Миру не буде, потрібно залишити будь-які надії – які б спроби не робила українська влада зараз чи після відходу з політичної сцени Володимира Зеленського», – пише Портніков.

Надія на стабілізацію з'явиться тільки тоді, коли піде Путін, а в Росії буде панувати хаос й імітація демократизації.

Якщо Україна не скористається цим періодом, щоб відгородиться від агресивного сусіда, то війна з приходом нового диктатора продовжиться, і все повториться.

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