Фаворитами киян на майбутніх виборах мера столиці є Віталій Кличко і Андрій Пальчевський
Такі результати показало соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного в Києві з 6 по 7 березня.
Рейтинг кандидатів, якби вибори пройшли в найближчу тиждень:
Віталій Кличко (“УДАР”) – 26,4%
Андрій Пальчевський (самовисування) – 22,4%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,7%
Сергій Притула (“Голос”) – 8,1%
Олександр Омельченко (самовисування) – 5,4%
Андрій Білецький – 5%
Микола Тищенко – 4,3%
Дмитро Гордон – 4%
Олександр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%
Дмитро Гордон (“Сила і честь”) – 3,1%
Володимир Бондаренко (“Батьківщина”) - 2,5%
Борислав Береза (самовисування) – 2%
Андрій Іллєнко (“Свобода”) - 1,9%
22% київських виборців ще не визначилися зі своїм вибором. Порівняно з опитуванням, проведеним в січні, рейтинг Віталія Кличка помітно впав – на 4,3%. Тепер лідерство мера під загрозою, адже його майже наздогнав Андрій Пальчевський, підтримка якого збільшилася на 3,5%. Замикає трійку лідерів Микола Томенко – його рейтинг виріс на 1,8%.
З початку 2020 впізнаваність претендентів змінилася. У телеведучого Андрія Пальчевського вона виросла сильніше всіх – з 64,2% до 71,9%. Директор ГО “Інтер-Акція” Юрій Лагутов зазначив, що більше киян дізналися про журналіста завдяки його активній роботі по коронавирусу:
"Андрій Пальчевський, будучи пов'язаним з медициною, зміг оперативно і якісно коментувати події, що відбуваються. Він безпосередньо висвітлював обсервацію в Санжарах українців, евакуйованих з Китаю".
Експерт Українського інституту політики Микола Спірідонов додав, що "у зв'язку з загрозою коронавіруса від претендента на посаду мера Києва вже потрібні і певні медичні знання". Зараз Андрій Пальчевський з'являється на популярних телеканалах частіше, ніж Кличко. І коментує ситуацію “професійно, цікаво”.
Впізнаваність Віталія Кличка залишилася приблизно на тому ж рівні завдяки тому, що він досі є мером Києва. У той же час, як підкреслив Микола Спірідонов: “Антирейтинг Кличко перевищує його рейтинг”. Дослідження показує, що більшість респондентів (37%) незадоволені роботою мера.
За словами Юрія Лагутова, для киян великою несподіванкою стали комунальні платіжки в лютому і січні 2020 року. Опаленням займається компанія “Киевтеплоэнергия”, яка підпорядковується КМДА. “Замість того, щоб економити гроші, відбувалося теплове накручування”. Ця ситуація сильно вплинула на зниження рейтингу Кличко в березні.
В новий опитування соціологи “Інтер-Акції” додали колишнього мера столиці Олександра Омельченка. Директор центру Юрій Лагутов, посилаючись на свої джерела, заявив: в цьому році екс-мер збирається брати участь у виборах.
Соціологічне дослідження провели у Києві. В його рамках було опитано 1,5 тисячі громадян України старше 18 років, які проживають у столиці.
Нагадаємо, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському: "За прикладом США".
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