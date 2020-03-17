Фаворитами киян на майбутніх виборах мера столиці є Віталій Кличко і Андрій Пальчевський

Такі результати показало соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного в Києві з 6 по 7 березня.

Рейтинг кандидатів, якби вибори пройшли в найближчу тиждень:

Віталій Кличко (“УДАР”) – 26,4%

Андрій Пальчевський (самовисування) – 22,4%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,7%

Сергій Притула (“Голос”) – 8,1%

Олександр Омельченко (самовисування) – 5,4%

Андрій Білецький – 5%

Микола Тищенко – 4,3%

Дмитро Гордон – 4%

Олександр Попов (“ОПЗЖ”) – 3,5%

Дмитро Гордон (“Сила і честь”) – 3,1%

Володимир Бондаренко (“Батьківщина”) - 2,5%

Борислав Береза (самовисування) – 2%

Андрій Іллєнко (“Свобода”) - 1,9%

22% київських виборців ще не визначилися зі своїм вибором. Порівняно з опитуванням, проведеним в січні, рейтинг Віталія Кличка помітно впав – на 4,3%. Тепер лідерство мера під загрозою, адже його майже наздогнав Андрій Пальчевський, підтримка якого збільшилася на 3,5%. Замикає трійку лідерів Микола Томенко – його рейтинг виріс на 1,8%.

З початку 2020 впізнаваність претендентів змінилася. У телеведучого Андрія Пальчевського вона виросла сильніше всіх – з 64,2% до 71,9%. Директор ГО “Інтер-Акція” Юрій Лагутов зазначив, що більше киян дізналися про журналіста завдяки його активній роботі по коронавирусу:

"Андрій Пальчевський, будучи пов'язаним з медициною, зміг оперативно і якісно коментувати події, що відбуваються. Він безпосередньо висвітлював обсервацію в Санжарах українців, евакуйованих з Китаю".

Експерт Українського інституту політики Микола Спірідонов додав, що "у зв'язку з загрозою коронавіруса від претендента на посаду мера Києва вже потрібні і певні медичні знання". Зараз Андрій Пальчевський з'являється на популярних телеканалах частіше, ніж Кличко. І коментує ситуацію “професійно, цікаво”.

Впізнаваність Віталія Кличка залишилася приблизно на тому ж рівні завдяки тому, що він досі є мером Києва. У той же час, як підкреслив Микола Спірідонов: “Антирейтинг Кличко перевищує його рейтинг”. Дослідження показує, що більшість респондентів (37%) незадоволені роботою мера.

За словами Юрія Лагутова, для киян великою несподіванкою стали комунальні платіжки в лютому і січні 2020 року. Опаленням займається компанія “Киевтеплоэнергия”, яка підпорядковується КМДА. “Замість того, щоб економити гроші, відбувалося теплове накручування”. Ця ситуація сильно вплинула на зниження рейтингу Кличко в березні.

В новий опитування соціологи “Інтер-Акції” додали колишнього мера столиці Олександра Омельченка. Директор центру Юрій Лагутов, посилаючись на свої джерела, заявив: в цьому році екс-мер збирається брати участь у виборах.

Соціологічне дослідження провели у Києві. В його рамках було опитано 1,5 тисячі громадян України старше 18 років, які проживають у столиці.

Нагадаємо, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському: "За прикладом США".

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