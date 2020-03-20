Згідно з указом Володимира Зеленського №100/2020, з займаної посади звільнено його позаштатного радника Гео Лероса

Про це пише Politeka.net:

«Звільнити Лерос Гео Багратовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)», - йдеться в тексті указу.

Певно, «останньою краплею» у переповненій чаші терпіння Зеленського щодо Лероса стала критика останнім підписаних Єрмаком домовленостей в Мінську. Нагадаємо, через ОРДЛО в «Слузі народу» назріває розкол – чималі протиріччя викликані аргументованою відсутністю бажання нардепів створювати так званий консультативний орган з ОРДЛО.

Більше 40 нардепів від «Слуги народу» опублікували звернення, в якому підкреслили, що рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ, яке було прийнято представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи, є, цитуємо: неприйнятним.

На рівних з українською стороною в питанні можуть працювати тільки офіційні представники РФ, а не жителі непідконтрольного Україні Донбасу:

«Всі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також про припинення збройної агресії повинні вестися виключно з Російською Федерацією і її представниками», – йдеться у повідомленні.

Також з'явився заклик безпосередньо до Зеленського:

«Закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов'язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів і стану переговорів».

Нагадаємо і про те, що раніше з'явилися фото протоколу, підписаного в ході засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.

Підписана 11 березня угоду по суті фіксує суб'єктність так званих «Л/ДНР», а Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ визначаються гарантами-спостерігачами. В протоколі можна знайти інформацію про створення Консультативної ради, яке заплановано вже на 25 березня.

Сам Лерос крім того, що висловлював своє явне невдоволення можливою співпрацею з представниками ОРДЛО, «відзначився» бійкою з нардепом і скандалом, пов'язаним з образою Ірини Верущук зі «Слуги народу».

Раніше ми писали про те, що депутати побилися за колоною, що знаходиться в секторі "Європейської солідарності". Зчепилися "слуги народу" Гео Лерос і Максим Бужанський.

"Припиніть бійку в залі. Шановні колеги, заспокойтеся", - заявляв тоді спікер парламенту.

А раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вимагала публічного вибачення від свого колеги з фракції Гео Лероса за образи на її адресу у внутрішньому чаті фракції.

"Я його попросила: будь ласка, знайди час вибачитися, матом писати недобре… Я хочу, щоб це (вибачення за грубість – ІФ) відбувалося тепер публічно… Я не хотіла про це говорити, але так вже сталося", - заявляла Верещук журналістам після події і додавала:

"Ми сюди прийшли, щоб показати приклад. А якщо ми самі не можемо його показати – то це біда".

Про Лероса до політики відомо чимало, він займався творчістю: став засновником арт-проекту Art United Us та громадської організації City-Art. На базі даної організації в рамках проектів створив мурали в Україні, а саме в Києві в кількості близько десяти штук. На сьогоднішній день Гео Лерос стверджує, що поки сам не заробляє на їх створенні, так як всі кошти видані державою йдуть на оплату перельоту художнику і на фарбу.

Протягом тривалого часу Гео Лерос був волонтером благодійного фонду «Сестри перемоги». Так само обіймав посади радника Міністра інформаційної політики України та радника Київського міського голови з питань культури, працював виключно на громадських засадах. Серед надбань Гео авторство першої української книги про вуличне мистецтво Kyiv Street Art. Якийсь час тому Гео Лерос став режисером короткометражного фільму A lifetime older, він був заснований на реальних подіях. Весь сюжет фільму розгортається навколо головного героя АТО, вчителя-медика. Так само Гео Лерос відомий як режисер низки відеокліпів для українських артистів.

Нагадаємо, мета Мінських угод досягнута: Донбас чекає мир за сценарієм Абхазії, всі деталі.

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