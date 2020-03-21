Кияни все більше підтримують журналіста Андрія Пальчевського, проте лідирує досі нинішній градоначальник Віталій Кличко

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провела ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 6 по 7 березня.

Так, рейтинг кандидатів виглядає наступним чином: Віталій Кличко (26,4% голосів респондентів), Андрій Пальчевський (22,4%). Замикає трійку лідерів Микола Томенко (10,7% голосів виборців).

А от найменше, згідно з опитуванням, набере "свободівець" Андрій Іллєнко (1,9%), Борислав Береза (2%) і Володимир Бондаренко (2,5%).

До цього ми писали, що український журналіст, телеведучий Андрій Пальчевський заявив - з'явився ще один доказ про те, що влада приховує від народу справжню кількість захворілих коронавірусом.

Телеведучий опублікував відео, на якому розповів про ситуацію детальніше.

Так, за словами журналіста, він отримав підтвердження про ще двох хворих. Дані надійшли з однієї з німецьких клінік.

"Одночасно з цим почалася компанія по дискредитації всіх тих, лабораторій, які виконують в приватному порядку тести на визначення. Обурливо! І хто відповість за те, що не були закуплені експрес-тести протягом трьох останніх місяців?" - поцікавився Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленського: "За прикладом США".

Також Politeka писала, що українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався: "Невже ви вірите в ту нісенітницю...".